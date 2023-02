Suman tres muertes en ataque armado en Sonora; bebé no logró sobrevivir

Sonora-. Un ataque armado en Cajeme dejó saldo de tres personas sin vida y una herida; una bebé de dos años que no logró sobrevivir.

La agresión ocurrió antes de las 20:00 horas del domingo 5 de febrero, cuando circulaban en un vehículo en la calle Ramón Guzmán y calle 300 de la colonia Faustino Félix.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, confirmó que se registró un ataque dirigido después de que un vehículo le disparara de manera directa a los tripulantes de otro, donde resultaron dos personas fallecidas y dos lesionados, entre ellos una menor de edad.

La menor y la otra persona herida fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) se encuentra en primeras investigaciones para determinar las causas de dicho ataque.

Autoridades de los tres niveles de gobierno se encuentran desplegados en operativo para dar con los responsables, externó, Seguridad Pública.

Hoy, la Fiscalía de Sonora detalló que la noche de este domingo, en Cajeme, se registró un ataque armado dirigido a Juan “N”, relacionado con el consumo y venta de drogas.

En la agresión fallecieron Juan “N” y Edgar “N”. También en el transcurso de la noche, a causa de las lesiones, falleció una niña que iba a bordo del vehículo con estos dos sujetos y su tía, pareja del objetivo criminal.

"Es inaceptable que por personas relacionadas con entornos violentos y delincuenciales se ponga en riesgo la vida e integridad de los más vulnerables".

La Fiscalía de Sonora informó que seguirá con las investigaciones para esclarecer el caso, detener a los responsables y buscar el mayor castigo en su contra por haber privado de la vida a una menor de edad.

"Con los niños no", indigna en redes muerte de menor

La muerte de la niña Ingrid Miosoti Berrelleza generó indignación en la sociedad cajemense.

La menor, de dos años de edad, falleció en un hospital cuando era atendida tras ser alcanzada por dos balas en el ataque armado ocurrido la noche del domingo, en la colonia Faustino Félix, donde dos personas más perdieron la vida y otra más quedó herida.

El colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme, publicó una esquela con el nombre de la menor y un reclamo: "Hasta cuándo tendremos una ciudad tranquila ya basta... Autoridades que esperan?".

En redes sociales repudiaron el atroz crimen: "Que coraje e impotencia, con los niños no se metan, ellos son inocentes, ya no esperamos nada bueno en Cajeme, las cosas cada día están peor y no hay nadie que haga algo, al contrario, todo está patas arriba, hay que salir solo lo indispensable porque a este paso ni a la escuela van a poder salir. Es un peligro andar en las calles de nuestro querido Cajeme. En paz descanse la bebé, que Dios la reciba con él y perdone tanta maldad".

"Qué coraje y que impotencia la niña no tenía culpa porque lo hacen. Están de remate ya ni los niños respetan".

"Con los niños no, tengan piedad de ellos", "Hasta dónde vamos a llegar con todo esto y que mueran inocentes niños".



Foto: Especial

"Lo bueno es que la mafia no se mete con inocentes, bueno, al menos eso dicen ellos.

También publicaron comentarios contra las personas adultas que pudieran estar involucradas en actividades ilícitas.

"Si andas mal, trata de no andar con tus hijos, déjalos mejor, y que te maten a ti, no a ellos, o si tienes amigos, primos, esposo, etc., que sepas que andan mal, no trates de andar con ellos, al menos que andes tu sola, que te lleve la chingada a ti, no a los niños".

"Por qué los padres no piensan en sus hijos antes de meterse en malos pasos?, digo tristemente, si los padres no piensan en sus hijos, los enemigos mucho menos lo harán".

"Así es, si andas de malandro no traigas a tu familia contigo, o la familia si saben que andan mal no les alcahueteen, ya es mucho muerto y desaparecido y no creo que sea nada más porque sí, a lo mejor puede que uno que otro no ande en malos pasos pero la mayoría si".

"La bebé nada de culpa... Pero cuando pasan esas cosas tan lamentables pasan por los padres que andan metidos en cosas malas y traen a sus hijos con ellos en lugar de alejarse".

Otras personas arremetieron contra el gobierno y los cuerpos policiacos.

"Mil cámaras por la ciudad, cuánto dinero nos cuesta a todos y para nada".

"Pos ya que no agarraron a los culpables, al menos esperemos que en los patrones haya algo de cordura, y los desbaraten a tablazos. Qué tristeza".

"Tanto policía que anda en la calle y no sirven para nada más que para andar chinganda gente, pinche gobierno vale pa' pura, que culpa tenía esa bebé".

"Triste lo que pasa en nuestro querido Obregón y como siempre de los malos nunca se sabe nada, se desaparece como arte de magia, las autoridades donde están. Matan gente, desaparecen también y de los malos nunca se sabe.



