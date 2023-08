Cajeme.- En redes sociales han filtrado audios donde Hilario "N" de 71 años, acusado de dar muerte a balazos a Alma Lourdes, acosa a otra mujer.

Se trata de una serie de cinco mensajes de WhatsApp enviados a una mujer de nombre Karina Montoya a quien de forma insistente la invita a comer, tomar bebidas alcohólicas y si se pueden llegar a un arreglo de que tengan algo que ver.

Le dice que es su fan, que no le tenga desconfianza ni miedo, además le dice que no se va a arrepentir de lo que piensa para ella.

"Karina Montoya cómo amaneciste?, te estoy marcando Karina, no me contestaste el día que te dije de los caballos, no fuiste, no sé, yo te quería invitar a comer si es que tú quieres, si puedes, si no se puede pues ni modo, contéstame el mensaje de voz de pérdida para oír tu voz, cuando menos por lo pronto y si quisiera que nos pusiéramos de acuerdo para invitarte a comer donde tú quieras. Hasta luego pues Karina y adiós.

“Te estoy hablando, yo quería que nos viéramos hoy, si es que se puede, que tú puedas salir ahora, me gustaría en la tarde lo más temprano que puedas. Tú sales a las seis, pero no sé si te puedas salir un poco antes de las seis. Me gustaría a mí verte, mija. Soy tu fan desde que te conocí, Karina. Así es la vida, ni modo, cuando a uno le gusta algo le pone interés”.

“Cómo he batallado para platicar contigo, no me contestas, no entra la llamada. Yo ando afuera de un rancho, pero si hay algo de tratar de vernos y platicar yo me iría mañana. Si no hay nada, no me tengas desconfianza, yo soy persona de bien, seria, mis deseos para ti son buenos y estoy decidido a que nos veamos, platiquemos y ver qué acuerdo podemos llegar, tú estás grande, yo también, no somos ningunos chamacos. Si se puede hacer algún arreglo yo estoy dispuesto”, le insistió.

Hilario "N", detenido por asesinato de Alma Lourdes

El hombre está ahora detenido por el asesinato de Alma Lourdes, gerente de la carnicería Chihuahua, en Hermosillo hechos ocurridos el pasado sábado 19 de agosto.

Le quitó la vida horas después de haberlo confrontado por acosar a una empleada quien además era su hermana.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que con esa fecha formuló la imputación en contra de Hilario “N”, de 71 años, por los delitos de feminicidio y acoso sexual, tras los hechos ocurridos en un comercio en Ciudad Obregón, donde perdió la vida Alma Lourdes “N”, de 30 años.

La carpeta de investigación establece que el imputado, previamente, venía sosteniendo una conducta de acoso en perjuicio de Ana Itzel “N”, hermana de la fallecida, ambas empleadas de la carnicería ubicada en las calles California esquina con Cajeme, en la colonia Zona Norte, en Ciudad Obregón.

Estos hechos derivaron en un altercado ocurrido cerca de las 09:30 horas del pasado sábado 19 de agosto, el cual culminó con la expulsión del imputado del establecimiento por parte de empleados del comercio.

Ello, generó la ira de Hilario “N”, quien se retiró del sitio para volver posteriormente, cerca de las 15:45 horas, con un arma de fuego tipo escuadra calibre .38 super, con la que abrió fuego en contra de Alma Lourdes “N”, privándola de la vida en el lugar para escapar después en una camioneta de color blanco.

La Fiscalía detalló que durante las primeras investigaciones se logró establecer la identidad y el domicilio del imputado, se ubicó en el lugar y se solicitó orden de aprehensión y cateo para la vivienda ubicada en la calle Puebla entre Cajeme y Tetabiate.

Una vez que el Juez correspondiente otorgó la orden esta se ejecutó por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), personal de Servicios Periciales de la FGJE y apoyo de distintas corporaciones de seguridad pública, esto a las 22:00 horas.

Este jueves 24 de agosto, grupos feministas y colectivos de buscadoras de Sonora, salieron a las calles de Cajeme para exigir justicia por el asesinato de Alma Lourdes.

A las 19:00 horas, realizarán una vigilia en la Fiscalía del Estado y el viernes 25 de agosto realizarán otra marcha en Cajeme a las 16:00 horas, la cual partirá en el Callejón de la Mujer.



