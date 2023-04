Cuernavaca.- A partir de septiembre, Morelos contará con una aplicación de teléfono celular a través de la cual se podrá alertar a los ciudadanos en caso de un sismo, confirmó el coordinador estatal de Protección Civil, Víctor Mercado Salcedo.

Al concluir el simulacro de sismo en la sede del Poder Ejecutivo, dijo que seis municipios cuentan con su sistema de alertamiento, pero a partir de septiembre el Sistema Nacional de Protección Civil tendrá un sistema de aviso, a través del celular para que la población tenga acceso a esta información.

Este sistema funcionará por medio de los teléfonos celulares, es decir todos los equipos nuevos que se vendan a partir de marzo de este año tendrán integrada la aplicación y en caso de los anteriores se tendrá que descargar para los alertamientos locales, explicó.

El simulacro de sismo se vivió con mayor intensidad en el municipio de Jojutla, zona de mayor daño por el movimiento telúrico de septiembre de 2017, y sus habitantes atendieron el llamado y con un tiempo de reacción de un minuto a un minuto y medio, fueron evacuados un total de 24 inmuebles entre planteles educativos, oficinas públicas, establecimientos, comercios y los mercados.

El Simulacro Nacional de Sismo con una hipótesis de magnitud de 7.5 con epicentro en Tierra Blanca, Veracruz, activó las alertas y se procedió a desalojar los negocios y establecimientos en distintos puntos del municipio, invitando a las personas a no correr, no gritar, no empujar y colocarse en los puntos de reunión en el menor tiempo posible.

En algunos negocios, las brigadas de Protección Civil activaron los protocolos, reunieron al personal, pasaron lista para garantizar la reunión de todos y posteriormente ingresaron al inmueble a revisar sus condiciones.

Miguel Ángel Olvera Torres, director de Protección Civil en Jojutla, registró 24 establecimientos en esta actividad, desde oficinas públicas, escuelas, farmacias, tiendas departamentales, mercados, entre otros, con un total de 1 mil 746 personas evacuadas, con 19 personas atendidas por crisis nerviosa.

En este simulacro participó el personal de Protección Civil y Bomberos de Jojutla, Seguridad Pública, Tránsito, la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM), Bomberos Voluntarios de Tehuixtla y Rescate Sur.

El puesto de control de mando se instaló en el zócalo, donde se concretó la información de las unidades que recorrieron los distintos puntos del municipio, así como de las brigadas de PC de cada establecimiento.

Del mismo modo se contó con la participación de Emergency Education International, instancia que evaluó la reacción y atención del simulacro en el municipio.











