Saxofonista María Elena Ríos denuncia que juez la silencia durante audiencia contra Vera Carrizal

La saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos Ortiz denunció que durante la audiencia celebrada este miércoles de manera virtual contra el expriista Juan Antonio Vera Carrizal, encarcelado como autor intelectual del intento de feminicidio en su contra, no se le ha permitido siquiera hacer uso de la palabra y se le silencia a cada momento.

A través de su cuenta de Twitter, Ríos Ortiz señaló que pese a que un juez federal notificó a Teódulo Pacheco Pacheco, juez que lleva su caso, que la audiencia no puede seguir, esté ha hecho caso omiso de la orden federal.

“Volví a solicitar el uso de la voz y me acaban de sacar nuevamente de la audiencia virtual, no me dejan hablar. #ayúdenme por favor”, escribió en un tweet.

Previamente, María Elena había anunciado la reanudación de la audiencia que comenzó el lunes y denunció que insisten en liberar al hombre que intento matarla.

“Hoy es el 3er día de audiencia, insisten en liberar al feminicida que intentó matarme”, señaló.

La audiencia sobre el caso se lleva a cabo debido a que Vera Carrizal solicitó desechar la medida cautelar de prisión preventiva y continuar su proceso en libertad, esto derivado del delito de tentativa de feminicidio que se le imputa por arrojar ácido sulfúrico en el rostro y cuerpo de la saxofonista, lo que el causó quemaduras graves.

En estos momentos se acaba de reanudar la audiencia. Él es Teódulo Pacheco Pacheco, #Juez y defensor particular de #JuanAntonioVeraCarrizal.#Hoy es el 3er día de audiencia, insisten en liberar al #feminicida que intentó matarme. Por favor ¿me ayudas a compartir #rt #rts? pic.twitter.com/2C6X2zK1RJ — (@_ElenaRios) January 18, 2023

Acusa “pacto de corrupción” entre su agresor y juez que lleva su caso

A través de un video, la saxofonista denunció que existe un “pacto de corrupción” entre su agresor, su defensa y el juez que lleva su caso, lo anterior luego de señalar que éste ultimo estaba actuando de manera parcial para favorecer a Juan Antonio Vera Carrizal.

Por lo anterior, exigió que dicho juez Teódulo Pacheco Pacheco desconozca totalmente de su proceso.

En la grabación, la joven denunció que Pacheco Pacheco ha incurrido en omisiones y violaciones a sus derechos como víctima. Esto, aseguró, porque está de acuerdo con Vera Carrizal y su defensa a través de la corrupción.

Indicó que pese a que la defensa del expriista carece de fundamentos legales e incluso cae en las incongruencias, el juez sigue actuando de forma parcial, por lo que acusó que fue sobornado por el exdiputado, a quien en reiteradas ocasiones ha señalado por ostentar poder económico y político en Oaxaca.

“¡Ya basta de tanta corrupción! en esta audiencia es evidente que el juez ha sido sobornado por Juan Antonio Vera Carrizal al defenderlo, porque eso está haciendo, está defendiendo a su ‘cliente’”, acusó en sus redes la joven.

Pese a su solicitud, informó que el juez se negó a “recusarse” o abandonar el caso, por lo que la audiencia continuó por más de ocho horas.

“El juez, con actos violatorios a la ley, no quiso recusarse y la audiencia continuará. Ya vamos más de ocho horas luchando contra el pacto, la corrupción que ejercen tres hombres: mi agresor, su defensa y el juez para liberar a un feminicida: Juan Antonio Vera Carrizal”, dijo.

Ya basta de tanta corrupciónen esta audiencia es evidente que el #Juez ha sido sobornado por Juan Antonio Vera Carrizal al defenderlo porque eso está haciendo está defendiendo a su “cliente” Evidente parcialidad@lopezobrador_ @SCJN @tsjoaxaca @salomonj pic.twitter.com/uuJ0Mqj84e — (@_ElenaRios) January 17, 2023

Con información de Fernando Miranda / corresponsal



afcl