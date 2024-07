Oaxaca de Juárez.– El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz (Morena), aseguró que la cineasta Ángeles Cruz no tenía ninguna razón ni ninguna “excusa” para protestar en el auditorio Guelaguetza para exigir una reunión con él, porque ya la había atendido y acordado con ella una cita para esta semana.

En su conferencia semanal, el mandatario también afirmó que manifestarse durante la celebración de la Guelaguetza y al interior del recinto es “tonto”, porque no se trata de un evento del gobernador sino de una actividad cultural “del pueblo”.

“Los adversarios hasta lo que no comen les hace daño. Entiendo, protesté muchas veces, fui luchador social, fui de los que se radicalizaba en su lucha, pero nunca lo hice en la Guelaguetza, porque no soy tonto, es un evento cultural, es un evento del pueblo, no es mi evento”, declaró.

Sobre la agresión al fotoperiodista Edwin Hernández de EL UNIVERSAL, dijo que no estaba enterado y afirmó que solicitará que se realice una investigación, y si hubo un exceso pedirá que se ofrezcan disculpas.

Ayer, mientras el gobernador encabezaba el primer Lunes del Cerro y el arranque de la edición número 92 de la Guelaguetza, encuentro que celebra a los pueblos indígenas de Oaxaca, la cineasta originaria de San Miguel El Grande fue intimidada y violentada por funcionarios de su gobierno, policías, y personas vestidas de civil, quienes buscaban impedir que la también actriz protestara en el auditorio del Cerro del Fortín para exigir al mandatario que atienda la violencia que vive su comunidad, misma que ha dejado al menos ocho personas asesinadas en emboscadas, presuntamente de parte de sus vecinos de Llano de Guadalupe.

El mismo grupo de personas que obstaculizó la protesta e intimidó a Ángeles Cruz para que dejara de exigir justicia para su comunidad, agredió al fotógrafo de esta casa editorial que logró captar a la cineasta con su mensaje clamando auxilio en el pecho y su puño en alto pese a los intentos de taparla cuando se manifestaba.

Al respecto, Salomón Jara mostró videos previos al inicio de la Guelaguetza donde se observa que la cineasta se acercó con él y le pidió una reunión, y que él respondió que sí y que esta misma semana se llevaría a cabo. Incluso, dijo que el acercamiento fue amistoso y que incluso, se abrazaron.

“Yo la vi, ahí estoy abrazándola, la saludé, me fue a ver, amablemente la atendí, me dijo Salomón, estuve platicando de ella, nos despedimos, ella me dijo que si yo la recibía, yo le dije que sí, con mucho gusto, que la recibía esta semana, que hoy le hablaba para decirle qué día la recibía, y fue muy cortés, muy amable, yo no reprimo a nadie.

“Después me enteré que protestó, está en su derecho de protestar. Nosotros no vamos a callar a nadie, ni evitar que nadie proteste, pero no entiendo por qué lo hizo, si ya la había atendido, ahí está la fotografía. Esto fue de ayer, hasta me sonrió”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la cineasta aseguró que tras hablar con Jara decidió pronunciarse y exigir justicia para su comunidad; sin embargo, un grupo de policías le arrebató una manta donde denunciaban quema de viviendas en Lázaro Cárdenas, pequeña población de su comunidad. Además, un grupo de al menos 15 personas vestidas de civil la obstaculizó en todo momento, intentando que no fuera visible su protesta. También señaló directamente a funcionarios de la Secretaría de Gobierno como Yesenia Nolasco.

Jesús Romero, titular de la Secretaría de Gobierno, aseguró que el conflicto agrario entre San Miguel El Grande y Llano de Guadalupe, población de la ciudad de Tlaxiaco, es un asunto que debe resolver el gobierno federal, al igual que todos los conflictos agrarios. Estos problemas, dijo, no son competencia del gobierno del estado. “Así está en la Constitución”, afirmó.

Por ello, dijo, ya se estableció una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación (Segob) del Gobierno Federal, a través de la cual la Federación ha resuelto en 18 meses un total de 29 conflictos agrarios; y se da atención a otros 11, entre ellos, el de San Miguel El Grande.

Entre San Miguel El Grande y Llano de Guadalupe hay una disputa agraria por 9 mil 556 hectáreas de tierra. El 5 de mayo de 2023 ocurrió un enfrentamiento entre tres personas fallecidas, tres personas lesionadas, cuatro vehículos afectados y 10 viviendas afectadas por incendio.

El 22 de noviembre de 2023 se registró una emboscada con cinco personas fallecidas: tres personas de San Miguel El Grande y dos de la Agencia Estatal de Investigaciones. En este hecho, fue asesinado el hermano de Ángeles Cruz.

Mientras que el 17 de julio de 2024, habitantes de Llano de Guadalupe – según Jesús Romero – incendiaron viviendas que estaban abandonadas en la zona de conflicto.

Jesús Romero aseguró que el trasfondo de este asunto es la disputa por los recursos forestales de la zona, y que ambicionan “grupos de talamontes”.





