Oaxaca de Juárez. El gobernador Salomón Jara anunció que el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y Elektra, cuenta con una prórroga a su favor para continuar con la posesión y administración del campo de golf ubicado en Huatulco, mismo que el gobierno federal busca convertir en Área Natural Protegida.

En redes sociales, Jara Cruz aseguró que fueron las autoridades de Fonatur las que dieron a conocer dicha prórroga, pero argumentó que esta fue expedida por un exfuncionario público de nombre Marco Jorge Alejandro Espinosa Ochoa, quien no contaba con tales atribuciones.

Dicho exfuncionario fungió como subdirector de Mecanismos Financieros y Administración de Inversiones Patrimoniales y luego de haber detectado que se actuó fuera de los procedimientos normativos, el mandatario oaxaqueño señaló que se iniciaron los procesos de sancionatorios correspondientes.

“El Gobierno Federal inició un procedimiento de responsabilidad en contra de dicho funcionario y contra quien resulte responsable de un evidente acto de corrupción”, dijo.

Aseguró que es falso que el Gobierno del Estado haya solicitado a algún particular la cantidad de 640 millones de pesos por dicho campo de golf, pues recordó que el polígono es propiedad de Fonatur, por lo que su administración no puede solicitar recursos ni iniciar negociación alguna “por una instalación que no le pertenece ni se encuentra bajo su administración. También es erróneo afirmar que el campo de Golf pasará a ser propiedad del Gobierno del Estado de Oaxaca”.

Recordó que el Gobierno de la República planteó dos alternativas: venderlo al último concesionario, la empresa Producciones Especializadas, S.A. de C.V., “cumpliendo estrictas condiciones de protección ambiental, o declararlo área natural protegida”, pero que al no haber condiciones para un acuerdo, “la ruta decidida por el Gobierno Federal ha sido la protección legal de esta importante área natural”.

