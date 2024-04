Compañeros, familiares y amigos del Comisario de Supervisión General de la Policía del Estado, Gerardo Daniel Insúa Casao, asesinado la noche del sábado 27 de abril en Tlajomulco de Zúñiga, le rindieron homenaje de cuerpo presente este lunes en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública.

El titular de la dependencia, Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, habló de la valentía, el liderazgo, la vocación y el honor con los que el Comisario realizó su trabajo como servidor público por más de dos décadas y que, a decir de sus colegas y amistades, se caracterizó por mostrar calidad humana, sensatez, espíritu de solidaridad y compañerismo.

“Lo extrañaremos siempre, lo que hoy deja es difícil completamente de llenar; nos quisieron dar un golpe fuerte y nos lo dieron, pero no acabaron con nuestras ganas de hacer bien las cosas; lo asesinaron cobardemente, fuera de su servicio, porque él andaba todo el tiempo patrullando, con su gente, y no lo toparon así; el sabía el riesgo que corrían las cosas que hacía y aun así, conociendo el peligro, no se doblaba, hay que reconocerlo y recalcarlo, era un hombre valiente como muchos de los que hay en esta Secretaría, hombres y mujeres como muchos de los que hay en las diferentes corporaciones”, dijo.

Lee también: Emboscada del CJNG a Ejército Mexicano deja al menos 3 lesionados en Santa María del Oro, Jalisco

Insua Casao tenía una larga trayectoria y laboró en las comisarías de Guadalajara y Tlaquepaque, en la Secretaría de Educación, el Instituto de Justicia Alternativa y el Consejo Ciudadano de Seguridad; a su paso por la Secretaría de Seguridad del Estado destacó por su participación en servicios de relevancia que incluyen aseguramientos de narcóticos, apoyo a compañeros en eventos de seguridad e incluso rescate de personas en diversas contingencias registradas en el Área Metropolitana de Guadalajara.

A la ceremonia luctuosa asistió el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, el fiscal del estado, Joaquín Méndez Ruiz, el coordinador general del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, Comisarios de corporaciones estatales y municipales y mandos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

"En nombre de Jalisco, a su familia, mi más sentido pésame, no los dejaremos solos. Por él, por su memoria y por cada oficial que ha perdido la vida en la batalla para recuperar la tranquilidad de Jalisco, no vamos a dar ni un solo paso atrás", expresó en redes sociales Alfaro Ramírez tras la ceremonia.