Gerardo Daniel Insúa Casao, comisario jefe de supervisión general de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, fue asesinado la noche del sábado en Tlajomulco por un grupo delictivo que le tendió una emboscada.

El fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez Ruíz, señaló que el elemento fue atacado por un grupo de cinco personas, entre ellas una mujer, que lo abordaron mientras realizaba compras en una cafetería junto con su pareja y su hija.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas en el cruce de las calles Valle de San Víctor y Valle de San Valentín, en la colonia Real del Valle; tras el reporte de lo ocurrido diversos cuerpos de emergencia, entre ellos paramédicos, acudieron al lugar, donde se localizaron más de 70 casquillos percutidos.

A pesar del intenso tiroteo de los atacantes, las acompañantes del jefe policiaco lograron salir ilesas; el fiscal del estado indicó que Insúa Casao portaba un arma de cargo, pero por la forma en que sucedieron los hechos no pudo repeler la agresión, además se indaga cómo funcionaba su operativo de protección personal, pues el personal de seguridad que tenía asignado no estaba presente.

Durante la búsqueda de los agresores se localizó un vehículo abandonado en el que según algunos testigos escaparon los sicarios, sin embargo también se revisan las cámaras de videovigilancia pues hay versiones de que los responsables escaparon en una unidad de transporte público.

El secretario de Seguridad Pública, Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano señaló que el asesinato de su compañero está relacionado con el trabajo que desempeñaba, pues siempre estuvo involucrado en detenciones relevantes; sin embargo, hasta ahora se desconoce si había alguna amenaza en su contra.

Por su parte, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, lamentó lo ocurrido y prometió dar con los culpables del homicidio para que sean castigados.

“A su familia, seres queridos y a la corporación mis más sinceras condolencias, cuentan con el apoyo de un servidor y de este gobierno. No estarán solos. Gerardo fue víctima de un cobarde atentado que refleja el descontento de los criminales que pretenden que paremos el buen trabajo que se está haciendo desde la Secretaría de Seguridad Jalisco y de todas las dependencias encargas de devolver la tranquilidad a los jaliscienses. Sepan que no se van a salir con la suya, van a pagar con todas las de la ley. Por la memoria de Gerardo y por cada oficial a quien le han arrebatado la vida, no vamos a retroceder.”, escribió en sus redes sociales.

