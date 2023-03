Ricardo Pérez Luévano niega haberse robado a su hijo en Tamaulipas

Ricardo Pérez Luévano niega categóricamente haber robado a su hijo como afirma su expareja, Christian Flores Guzmán, no podría hacerlo, ya que un juez le otorgó la custodia del menor.

Hace apenas unos días, Christian acudió al Congreso de Tamaulipas para exigir que le regresen al menor y acusó a Ricardo, de tráfico de influencias.

"La mamá del niño ha usado redes sociales, ha acudido al Congreso, incluso, se negaba a entregar al niño pese a que yo tengo la custodia. Yo he intentado hablar con ella pues tiene derecho a que el niño esté con ella determinado tiempo, pero la última vez que lo tuvo, se negó a entregarlo y me acusó de tráfico de influencias cuando en verdad, yo tengo documentos del juez, la escuela, médicos y terapeutas que indicaba que mi hijo no estaba teniendo una buena calidad de vida con ella por lo que me dieron la custodia".

Aun y con ello asegura, permitió que Christian pudiera ver al niño y que ambos, encauzaron su desarrollo en todos los sentidos.

"El niño tenía una gran cantidad de faltas en la escuela, tenía problemas de lenguaje, de desarrollo, incluso, su mamá no cumplió con el esquema de vacunación, al no entregarlo tuve que acudir a la escuela y hacer valer la custodia, por lo que ella, ventiló el caso en redes sociales y en el Congreso".

Asegura que seguirá actuando conforme a la ley para que su hijo no pase situaciones incómodas y sobre todo, para que tenga una vida normal sin que vea a sus padres pelear todo el tiempo.

"Aunque anteriormente la ley beneficiaba el derecho de los menores de edad a permanecer con sus madres, hoy, se privilegia el derecho de los niños a tener una buena calidad de vida, es lo que como padre buscó, que el niño tenga una vida plena y donde se respeten todos sus derechos", concluye.



