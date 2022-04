Ciudad Victoria.- El candidato de la coalición Morena-PT-PVEM, Américo Villarreal Anaya, celebró que en la consulta de Revocación de Mandato y aún con una tercera parte de las casillas instaladas más de 491 mil tamaulipecos se manifestaron a favor de la continuidad del presidente López Obrador.



"Fue un gran triunfo de este movimiento a favor de la transformación", expresó este lunes Villarreal.



Por la noche del domingo, el candidato salió a la calle a festejar, acompañado por el delegado del CEN de Morena, Ernesto Palacios, por el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás y diputados locales.





El candidato de la coalición ‘Juntos Hacemos Historia’ refrendó su lealtad a los valores por la honestidad, la verdad y la justicia y a los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.



“Estamos con la Cuarta Transformación y claro que es un honor estar con Obrador, nuestro gran presidente”, reiteró.

