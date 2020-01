Retorna Mochila Segura a las escuelas

Chilpancingo.— Después de dos años de estar suspendida, el gobierno de Guerrero anunció la implementación de la operación Mochila Segura en todo el estado.

La mañana de ayer en las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Chilpancingo, el secretario de Educación Pública, Arturo Salgado Urióstegui; el secretario de Seguridad Pública estatal, David Menchaca Portillo; la presidenta del DIF-Guerrero, Mercedes Calvo, y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, encabezaron el arranque del operativo.

El regreso de estas revisiones a los alumnos se da después de que un niño de 11 años asesinó a su profesora, disparó contra otro profesor y cuatro de sus compañeros y luego se mató en el Colegio Cervantes, en Torreón, Coahuila, el pasado 10 de enero.

El secretario de Educación en Guerrero, Arturo Salgado Urióstegui, indicó que decidieron volver a implementar la operación Mochila Segura después de que 50 escuelas solicitaron que regresaran las revisiones.

Salgado Urióstegui explicó que en la primera etapa la operación se implementará en escuelas de Acapulco, Chilapa y Tierra Caliente, tres de las zonas más inseguras de Guerrero.

El funcionario explicó que la operación se realizará de forma “sorpresiva” en los planteles y en ella participarán padres de familia, quienes serán los que revisarán que los alumnos no lleven armas ni drogas.

Por otra parte, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán, anunció que también implementará una operación Mochila Segura en las 48 preparatorias de la universidad.

“Lo que pasó es un signo de alerta. No queremos que esto suceda en ninguna escuela; que no ocurra como en Europa y, sobre todo, como en Estados Unidos y aquí vamos a tomar providencias principalmente en las preparatorias. He hablado ya con los directivos”, dijo el rector.

Además, Saldaña Almazán informó que está valorando la aplicación de exámenes antidoping, después de que tres estudiantes de la preparatoria 22 fueron hospitalizados por una presunta sobredosis de una droga, que aún no han revelado cuál es.

Programa cuestionado

En agosto pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que dejara de implementar la operación Mochila Segura, porque lo consideraban violatorio a los derechos humanos, a la educación y a la intimidad de los niños.

En esa recomendación, la CNDH propuso a las autoridades que en lugar de realizar acciones de seguridad pública en los planteles, fueran de protección y cuidado, privilegiando los derechos de los niños y niñas.

En Guerrero, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos consideró que Mochila Segura es violatoria de los derechos de la niñez, pone en duda la inocencia de los niños y niñas y los considera como presuntos delincuentes.