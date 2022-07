Reportan personas detenidas durante elección de Morena en Morelos

Cuernavaca.- El secretario del Gobierno de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, reportó personas detenidas por intentar sustraer boletas y por pretender alterar el orden en los municipios de Cuautla y Jiutepec, durante el proceso interno de Morena.

“Son incidentes menores” dijo Sotelo Salgado y afirmó que la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz está al pendiente de cómo transcurre la jornada en los cinco centros de votación: Cuernavaca, Jiutepec, Yautepec, Jojutla y Cuautla.

Dijo que se desplegaron elementos policiacos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), así como de la SEDENA y la Guardia Nacional para que la jornada transcurra en orden.



El secretario de Gobierno negó que se haya obligado a los trabajadores del Ejecutivo a participar en esta votación.

Por su parte Ulises Bravo Molina, hermano del gobernador y candidato a consejero estatal, dijo que hay buena participación en la elección interna pero no quiso abundar en el tema para no afectar su aspiración como dirigente estatal del instituto político.

"Al día de hoy la candidatura sigue firme, no he tenido ninguna notificación, por ahí habían dicho de alguna noticia del Tribunal Electoral y hasta donde tengo entendido el Tribunal no ha sesionado y por parte del Consejo de Honor y Justicia de Morena tampoco", expresó.

