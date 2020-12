Reportan contagios de Covid tras festival y fiestas en playas de Tulúm

El festival Art With Me, que tuvo lugar en Tulúm entre el 11 y 15 de noviembre, podría haber sido un lugar de propagación de Covid-19 , de acuerdo con testimonios de algunos asistentes que viajaron desde Estados Unidos para participar y que posteriormente han dado positivos a coronavirus.

El evento, que combina arte, música, talleres de meditación, crecimiento personal y bienestar, tuvo lugar en un ambiente que incluyó fiestas en la playa con música de DJ, de acuerdo con posteos en redes sociales que hicieron organizadores y asistentes.

Testimonios que los asistentes dieron al portal estadounidense The Daily Beast indican que, aunque había lineamientos para Covid-19, la gente no utilizaba cubrebocas ni respetaba la sana distancia, particularmente en los momentos de fiesta.

También lee: México suma 110,074 muertes por Covid y un millón 182 mil contagios

Una mujer identificada como Michelle dijo no tener “nada bueno que decir sobre el evento”, ya que fue una de las personas que posteriormente enfermaron de Covid-19. “Todo lo que diré es que no había ni un solo cubrebocas y me enfermé más que nunca en toda mi vida después de esa fiesta ", dijo la mujer quien viajó desde Estados Unidos para asistir al evento.

De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, en las fiestas había decenas de personas bailando entre música de DJ’s sin medidas de prevención.

Algunos otros asistentes indicaron que la responsabilidad es de la gente que se resiste a usar cubrebocas.

The Daily Beast reportó que el Hospital de Tulum reconoció haber admitido “mucha gente” con covid que había asistido al festival Art With Me.

maf