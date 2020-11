Regañan médicos a diputados por ponerse “sus moños”

Tremenda controversia se armó en Zacatecas, nos cuentan, luego de que el gobernador Alejandro Tello Cristerna (PRI) presentara ante el Congreso local la iniciativa de ley para sancionar con hasta con 2 mil pesos de multa o 36 horas de cárcel a quien no use cubrebocas. Nos relatan que el debate se abrió porque a don Alejandro “se le fue el avión” y no cumplió con las formas legislativas para que el trámite fuera fast-track, por lo que la fracción de Morena aprovechó para ponerse “sus moños” y negarse a aprobarlo; sin embargo, Jesús Fernández Candelas, presidente del Colegio de Médicos del estado, entró al quite y puso a los diputados en su lugar, pues les pidió que “por una vez en la vida dejen de lado las diferencias partidistas”, se pongan de acuerdo y “desquiten lo que cobran”. ¡Sóbese!

Como la novia de pueblo

Desde la tierra de Zapata, nos platican que líderes ejidales y grupos sociales opositores a la planta termoeléctrica de Huexca, Morelos, se preparan para pasar la Navidad y recibir el Año Nuevo en ese sitio e impedir la puesta en marcha del proyecto presidencial o cualquier madruguete de la 4T en el lugar. Nos indican que son varios los molestos en el estado, ya que no olvidan que en este conflicto fue el exdelegado federal Hugo Éric Flores Cervantes quien le quedó mal al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues le juró que él resolvería el problema y a la mera hora prefirió enfocarse en mantener el registro de sus partidos: Encuentro Social (PES) y Encuentro Solidario (PES). Cada quién sus prioridades.

¿Busca alcaldía o estrellato?

Quien anda desesperada en Jalisco por hacerse de adeptos, nos comentan, es la diputada local Mirza Flores Gómez (MC), pues tiene en la mira la candidatura naranja para la alcaldía de Zapopan y entre sus ocurrencias abrió una cuenta de TikTok, donde publica videos que intentan ser divertidos. Nos platican que entre sus “hits” está su imitación del patinador que toma jugo de arándano y canta a Fleetwood Mac, pero su última “producción” arrancó algunas carcajadas, pues da un salto estilo Kobra Kai, congela la imagen y sale un acróstico con la palabra “diputada”, la cual da origen a frases como que “ama a los perritos”, “se le antojaron unos elolititos” y “es diputada cool”. Lo que hay que hacer por cinco minutos de fama.

El eterno conflicto agrario

En Chiapas, nos platican que quien está sudando frío es el secretario de Gobierno local, Ismael Brito Mazariegos (Morena), pues a pesar de los esfuerzos de los gobiernos federal y estatal para lograr la paz entre los municipios de Aldama y Chenalhó —o ya, “de perdis”, una tregua— nomás no se dan las condiciones. Nos explican que, hace unos días, don Ismael apenas había recibido el “acta de acuerdo de aceptación” de las autoridades comunales de Chenalhó a la propuesta gubernamental para poner fin al conflicto agrario, pero con el incidente de ayer —en el que una integrante de una organización humanitaria fue herida—, algunos piensan que la zona se pondrá, otra vez, en el ojo del huracán. ¡Uff!