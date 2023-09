Tlaxcala.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Tlaxcala (CEPC) eliminó de los cascos que complementan los uniformes oficiales de su personal el bastón de Esculapio que va al centro del símbolo de la Estrella de la Vida y lo sustituyó por la figura de una bailarina de table dance.

Así lo exhibieron activistas y cibernautas luego de que el titular de la dependencia, Juvencio Nieto Galicia, se presentó a las actividades de combate de un incendio ocurrido el pasado lunes en una fábrica de tinacos, en el municipio de Yauquemehcan, donde él y el personal a su cargo portaron cascos con alteraciones en el símbolo que representa a las instituciones y profesionales que forman parte de las corporaciones de los servicios prehospitalarios y de rescate.

Foto: Especial

En las entrevistas a los medios de comunicación se observa con un casco rotulado en la parte frontal con un símbolo de la Estrella de la Vida, que en vez de tener al centro el bastón de Esculapio, tiene la silueta de una bailarina de tubo o table dance.

Critican alteración de cascos

Lo anterior provocó críticas entre los cibernautas y activistas, quienes calificaron la alteración a esa simbología relacionada con la protección de la vida como una falta de profesionalismo; además, de escaso compromiso por parte del Gobierno local, que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, en el mejoramiento del contexto social de Tlaxcala que está estigmatizado por la práctica de trata de personas con fines de explotación sexual forzada.

“Es una vergüenza lo que está ocurriendo en nuestro estado; no puede ser cierto esto, no puede ser que un director de protección civil haya osado realizar esta tontería. No podemos permitirlo”, apuntó la activista Yeny Charrez.

Lee también Una piedra en el camino: Por deslave suspenden visitas a atractivo turístico de Mazatlán

“Resulta que, en su casco, trae el señor una bailarina de table, lo tiene pintado ahí en su casco, como si fuera una gracias, como si fuera eso publicidad. ¿Qué orgullo puede tener un director de protección civil en portar algo así?”, agregó.

Chárrez criticó la alteración a la simbología de las corporaciones de rescate y acusó a la gobernadora de tener miedo de sentarse en una mesa de diálogo con las activistas que en la entidad investigan y visibilizan la trata de personas con fines de explotación sexual en agravio de mujeres, niñas y niños.

“¿Cuál es el orgullo y qué nos da a entender a la población tlaxcalteca donde se vive este problema grave de la trata de personas y donde tenemos un corredor de la trata, que se ha hablado y que se conoce a nivel internacional?”, puntualizó.

A pesar de que transcurrió ya más de un día en que cibernautas advirtieron y exhibieron en redes sociales la alteración en los uniformes oficiales de Protección Civil, la dependencia no ha emitido ninguna información al respecto.

Incluso, en algunos videos que publicó el área de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en sus redes sociales oficiales se observa que Nieto Galicia no es el único funcionario que porta un casco con la figura de una bailarina exótica, sino que también lo lleva el personal bajo su subordinación.

¿Qué es el bastón de Esculapio?

La Estrella de la Vida fue creada en 1973 por Leo R. Schwartz, en ese entonces responsable de la Administración Nacional para la Seguridad en las Carreteras (NHTSA) de Estados Unidos, quien diseñó una estrella azul con un bastón de Esculapio o Asclepio al centro.

La figura representa a cada uno de los seis componentes del sistema de emergencias médicas, desde detección, respuesta, reporte, cuidados en escena, cuidados en el traslado y referencia a salas de emergencia.

Foto: Especial

A su vez, el Báculo de Asclepio o vara de Esculapio es un antiguo símbolo asociado con el dios griego Asclepio y con la sanación de los enfermos a través de la medicina. Este símbolo está representado por una serpiente enrollada en una vara que, según la mitología griega, tenía el poder de curar todas las enfermedades, pero en el caso de la CEPC, fue sustituido para sus uniformes oficiales por una bailarina de table dance.

Tanto activistas como cibernautas expresaron su rechazo a tal distorsión porque, además de representar una falta de profesionalismo por parte del funcionario, denigrar la imagen de los cuerpos de emergencia, también agravia a las mujeres, principalmente aquellas que viven en condiciones de prostitución o son víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual forzada.

También afirmaron que no refleja la imagen ni el discurso de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros que insiste en que Tlaxcala es el estado más seguro del país y que ella está comprometida con la protección y seguridad de las mujeres.

“Lo que no se puede disfrazar, es lo ocurrido en día de ayer cuando el titular del Instituto Estatal de Protección Civil de Tlaxcala cruzo una línea muy delgada, entre una conducta cómica y que muchos podrían incluso calificar de inofensiva, a realizar apología del delito, a través de su uniforme de trabajo, ya que, al referido servidor público, le pareció buena idea estampar en su casco la silueta de una mujer danzando alrededor de un tubo. Si, aquí, en la cuna de la trata de personas”.

“Lamentablemente, conductas como estas, son replicadas todos los días, por miles de personas, mismas que no están bajo los reflectores, como lo está un servidor público, pero que día a día, contribuyen a que la trata de personas sea un fenómeno normalizado, aceptado y de casi imposible erradicación en Tlaxcala”, escribió en Facebook una cibernauta.











Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

afcl