Profesores toman oficinas de la Secretaría de Educación de Veracruz

Todas las subdelegaciones y supervisiones de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) fueron tomadas por profesores en protesta por la falta de pago al incremento salarial del 1, 2 y 3 por ciento.

Integrantes del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz (Sdetev) iniciaron las protestas que se efectuarán durante este lunes y martes sin afectar los planteles educativos.

El secretario general de dicha organización, Arturo Hernández Martínez, informó que participan 4 mil 500 agremiados.

Recordó que el aumento salarial a los trabajadores de la educación fue por mandato del presidente desde mayo, sin que se los hayan pagado.



“Las autoridades educativas nos pidieron paciencia y que no nos preocupáramos porque si se nos va a pagar. No se trata de decirnos si se va a pagar o no, se trata de una obligación que el patrón tiene que asumir”, sentenció.

Precisó que habían contenido la toma de las instalaciones desde la quincena pasada, pero ante la inconformidad de los profesores procedieron a la toma.

Y advirtió que de no hacerse efectivo el incremento, se implementarán otras estrategias para presionar.

“Se les ha dado el tiempo suficiente a las autoridades educativas para que se pongan a trabajar en el pago de los recursos”, dijo.

Lee también: Rautel "N", implicado en feminicidio de Ariadna Fernanda, se entregó en Nuevo León

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

afcl