Profeco verifica puestos tras denuncia por enchiladas de 810 pesos en Pátzcuaro

Luego de darse a conocer el caso de unos turistas que tuvieron que pagar 810 pesos por 4 platos de enchiladas en el pueblo mágico de Pátzcuaro, Michoacán, se informó que la Profeco ya visitó el puesto para hacer una verificación.

Hace unos días un usuario denunció en Facebook que en un puesto de comida le cobraron 810 pesos por cuatro órdenes de enchiladas en el destino turístico de Pátzcuaro en Michoacán.

Además, el molesto cliente señaló que venían “sin carne”, por lo que tachó al vendedor de “rata sinvergüenza”.

La denuncia se hizo viral y provocó varias reacciones en las que internautas expresaron que es una forma típica en la que operan los vendedores de comida en las zonas más concurridas de Pátzcuaro.

“Ahí me pasó lo mismo, no preguntamos el precio porque no te imaginas que 3 enchiladas y un vaso con agua te cueste 300 pesos y es muy grosero ese señor”.

“O sea 200 cada plato, pues de qué son. Está bien que busquen el sustento pero ya es abuso”.

Profeco verifica, pero no aplican sanciones

Tras la denuncia, Julio Arreola, presidente municipal de Pátzcuaro informó que en coordinación con la Profeco realizaron un recorrido en puestos de alimentos ubicados en la zona centro, con la finalidad de verificar precios que se ofrecen al consumidor y la exhibición de los mismos, así como la calidad de los alimentos que se ofertan.

Mencionó que se les hizo apercibimientos a los comerciantes.

“Ahí se invitó a comerciantes a exhibir los precios, se les dio a conocer las multas a las que se pueden hacer acreedores de no respetar los derechos de los consumidores”.

Por último, indicó que habrá vigilancia constante por parte del Ayuntamiento y personal de Profeco para supervisar y revisar que se cumpla lo que establece la ley.





