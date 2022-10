Por segundo día, estudiantes protestan contra acoso y falta de seguridad en Veracruz

Por segundo día consecutivo, estudiantes de la Universidad Veracruzana salieron a las calles a protestar por casos de acoso y falta de seguridad al interior de los campus.

Los integrantes del Movimiento Interfacultades sumaron su segundo día consecutivo de protesta en la ciudad de Xalapa, capital de Veracruz.

Cientos de alumnos de diversas facultades de la zona Universitaria, Unidad de Humanidades y de otras regiones de Veracruz, marcharon y se plantaron frente a la rectoría de la casa de estudios.

Una de las principales demandas a las autoridades fue que actúen conforme a la ley y dejen de encubrir casos de acoso sexual y violencia.



“No somos uno, no somos cien, pin… UV cuéntanos bien”, gritaban los jóvenes a su paso por las calles de la ciudad.

“UV, me dueles, a mí no me proteges”, “UV, cuna de acosadores”, “no más acoso, no más violencia”, “la UV no nos protege, pero sí nos calla”; fueron algunas de las consignas expresada en contra de la casa de estudios.

Denunciaron apatía e indiferencia de las autoridades de la UV ante la denuncia de casos de acoso sexual, de violencia e incluso atropellos administrativos.

El más reciente episodio sucedió el lunes, cuando alumnos de la Unidad de Humanidades colocaron un tendedero en protesta por hechos de violencia y acoso.

Allí un estudiante llamado Daniel “N”, amenazó con un arma blanca a otro estudiante que participaba en la protesta.

Lee también: Detienen a sujeto que presuntamente intento quemar una farmacia en León, Guanajuato

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

afcl