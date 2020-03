Por escasez produce su propio gel antibacterial

Reynosa.— La sicosis que ha generado el coronavirus en esta frontera obligó a un negocio de materiales y reactivos para laboratorio a elaborar gel antibacterial que en cuestión de segundos es vendido al público.

Francisco Javier de la Fuente Espinoza, ingeniero de profesión, tiene ya 43 años dedicado a la venta de materia prima para laboratorios; sin embargo, asegura que la desesperación de sus clientes propició que instruyera a sus trabajadores para elaborar el gel.

Apenas se abren las puertas del pequeño negocio, enclavado en la calle Sinaloa de la colonia Rodríguez, el lugar es abarrotado de personas que buscan todo tipo de ácidos, alcoholes y productos para laboratorios y hospitales.

Sin embargo, desde hace dos semanas, esta abastecedora científica ha aumentado sus ventas gracias a la producción en cantidades industriales de gel antibacterial, cubrebocas y guantes.

“En una cubeta de cinco galones preparamos el gel para llenar al menos ocho recipientes de cuatro litros. Los estamos elaborando nosotros porque lo están solicitando mucho. Antes vendíamos los productos, el alcohol etílico, el agua destilada, glicerina, carbopol y trienalomina, así los clientes podían hacerlo en pequeñas cantidades para tener en casa, pero ahora lo están buscando en grandes cantidades, incluso para escuelas, maquiladoras y oficinas, por eso ya nos piden que lo hagamos”, platica Francisco Javier.

De acuerdo con el hombre, en su negocio utilizan alcohol etílico con una concentración del 96, que es mucho mejor al recomendado por las autoridades de salud.

“No hay ningún problema si las personas lo quieren hacer en casa, pero actualmente no hay materia prima, nos surtieron 800 litros de alcohol y actualmente tenemos 400 litros para terminar con lo que estamos comprometidos a vender”, dice el comerciante.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el hombre señala que aunque en algunos centros comerciales de la región se ha agotado el gel antibacterial, existen muchos de estos productos que no cuentan siquiera con 70% de concentración de alcohol, por lo que no sirven para prevenir el nuevo coronavirus.

“Algunos de los geles comerciales posiblemente no tienen la concentración que se requiere porque se usaban para guarderías y restaurantes. En cuestión de cubrebocas, teníamos en existencia unos 300 paquetes, esos se vendieron rápidamente. Conseguimos en Monterrey y México unos 200 o 300 paquetes y para la magnitud de la demanda no duraron mucho, ya no tenemos nada”, añade.

Este ingeniero asegura que actualmente existe un fuerte desabasto de la materia prima para elaborar el gel antibacterial en Monterrey, Guadalajara y en la Ciudad de México.

Acaparan

Apenas se corrió el rumor de que este negocio contaba con gel antibacterial, maestros, gerentes de algunas maquiladoras y hospitales de la ciudad acudieron para adquirir este producto; sin embargo, no corrieron con suerte.

“Estamos vendiendo galoncitos para la gente porque vienen desesperados ya que no encuentran. Hace algunos días un hombre se llevó todas las paletas de cajas que tenían en existencia, pero las personas se amontonaron y empezaron a arrebatárselo, no dejaron que lo acaparara, aunque de todas formas se llevó la mayoría de los productos”, recuerda el hombre.

En ese mismo local, Mario Aguilar, maestro de una universidad local, informó que desde hace una semana se encuentran buscando gel antibacterial para colocar en cada uno de los salones de clase y que pese al adelanto de la temporada vacacional requerían este producto para realizar la limpieza de material de laboratorio.

Por su parte, Diego Ramírez, gerente de una empresa maquiladora, señala que en su caso el gel antibacterial se coloca en las entradas y salidas de personal, así como en oficinas, baños y área de producción.

“Es importante que como empresa tengamos el cuidado de la salud de nuestros compañeros trabajadores, pero además para cuidar que todos nuestros procesos de producción sean óptimos. Sabemos que en Reynosa no hay casos confirmados de Coronavirus, pero se trata de prevención”, dice.

Actualmente, un recipiente con cuatro litros de gel tiene un costo de 350 pesos, los cubrebocas se venden en bolsas con diez piezas por 50 pesos y los guantes, en cajas con 50 a 380 pesos.