Monterrey.— El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, pusieron en marcha ayer la primera etapa del acueducto El Cuchillo II, al encender el primer equipo de bombeo, lo que permitirá traer a la zona metropolitana mil 200 litros de agua por segundo.

Declarada en julio de 2022 por el presidente López Obrador como obra de seguridad nacional ante la crisis hídrica que sufría la zona metropolitana de Monterrey, que se agudizó entre marzo y agosto del año anterior, el proyecto arrancó el 2 de septiembre con la participación de los gobiernos federal y estatal, quedando a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En su momento, cuando entren en plena operación cinco plantas de bombeo, el acueducto transportará 5 mil litros de agua por segundo, adicionales a un volumen similar al que se extrae de la presa El Cuchillo desde 1994, cuando fue inaugurado el embalse con un solo ducto con capacidad para cinco metros cúbicos por segundo.

Durante el acto oficial que se llevó a cabo en la Estación de Bombeo O, que se localiza a la altura del kilómetro 104 de la carretera libre Monterrey-Reynosa, en el municipio de China, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez, dio a conocer que el gobierno federal, a través del organismo que dirige, ha invertido 6 mil 500 millones de pesos, y el gobierno del estado, casi 6 mil millones de pesos.

En su mensaje, el presidente López Obrador reconoció el trabajo de todos los servidores públicos y representantes de las empresas, trabajadores y técnicos que participaron en el proyecto.

En presencia de los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de Gobernación, Luisa María Alcalde, respectivamente, así como otros invitados, el Mandatario expresó que fue muy destacada la labor de los ingenieros militares para que se cumpliera en tiempo, forma y en presupuesto la conclusión de la obra que consta de 90 kilómetros de longitud con tubería de acero de 2.13 metros de diámetro y cinco plantas de bombeo.

El Presidente hizo un “reconocimiento muy especial, el mayor reconocimiento, al gobernador Samuel García porque, como es sabido, pertenecemos a movimientos distintos, pero él ha entendido que tenemos que trabajar juntos, más allá de las banderías partidistas o políticas, más bien, politiqueras”.

A su vez, el gobernador, tras calificar este día como histórico, dijo que gracias al presidente López Obrador Nuevo León tiene ya dos nuevos proyectos hidráulicos mayúsculos: la Presa Libertad, con la cortina más grande de América Latina, y el Cuchillo II, acueducto construido en tiempo récord de un año, cuando la Conagua estimaba cuatro años a ritmo normal.

“Un aplauso, por favor, a nuestro Presidente que le echó las ganas. Esos proyectos tenían 20 o 30 años planeados y de no ser por usted, al echarlos a andar, arrancarlos y su empuje, ahí seguirían en una maqueta, y hoy estaríamos sufriendo una severa crisis de agua porque este es el segundo verano más seco en la historia de la entidad”, expresó García Sepúlveda.

A fin de agilizar los trabajos para un proyecto de esta magnitud se fraccionó la obra entre 10 empresas de Nuevo León, las cuales fueron contratadas por la Comisión Nacional del Agua.

A Banobras correspondió la gestión de los recursos; la Sedena se encargó de la gerencia y administración del proyecto a fin de darle “transparencia y efectividad”, en tanto, la Secretaría de la Función Pública cuidó que se cumplieran los tiempos, hubiera calidad en los materiales y las obras, y que los recursos se aplicaran correctamente.

También, la Cámara de la Industria de la Transformación designó al ingeniero Alejandro Rodríguez, miembro del Comité de Participación Social, para vigilar que el acueducto se construyera “bajo los principios de transparencia, eficacia y honestidad”.

En aproximadamente siete días, Nuevo León empezará a recibir el volumen adicional de mil 200 litros por segundo y una vez que entren a funcionar las cinco plantas de bombeo, el volumen adicional llegará a 5 mil litros por segundo, dijo el director de la Conagua.

El abasto de agua potable para la zona metropolitana aún no está totalmente bajo control, ya que los niveles de las presas La Boca y de Cerro Prieto no se han recuperado, y este acueducto ayudará a sustituir los volúmenes que no están aportando. Germán Martínez exhortó a seguir con el uso racional del agua para optimizar su consumo.