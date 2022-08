Plagian a “Lepra”, luchador y funcionario municipal en Irapuato, Guanajuato

Irapuato.- El luchador profesional Lepra MX, quien además es coordinador de inspectores de la Dirección de Mercados de la Presidencia Municipal de Irapuato, Salvador García, fue privado de la libertad en un evento de lucha libre que se llevaba a cabo en la colonia Los Álamos.

El funcionario “fue levantado” por hombres armados que lo subieron a la fuerza a un vehículo la madrugada de este domingo; hasta ahora se desconoce su paradero.



Esta mañana, el secretario de Seguridad, Ricardo Benavides Hernández, confirmó que el funcionario de Mercados se encontraba en un espacio público, “al que llega un vehículo y lo suben”. El suceso es investigado por la Fiscalía General del Estado.

“Lepra” observaba el espectáculo de lucha libre en la arena Xiricuicho, que corresponde a un gimnasio ubicado en la avenida San Juan de esta ciudad.

“En cuanto al funcionario, es afirmativo, ayer tuvimos conocimiento de este hecho, no es un tema de desaparición forzada, la desaparición forzada tiene que ver con la autoridad; no sabemos si ese término lo va a determinar el Ministerio Público, es quien determina el hecho delictivo, pero tenemos conocimiento que no ha aparecido justamente esta persona en su domicilio”, dijo.



Señaló que instruyó a elementos de la unidad de Proximidad Social acercarse con los familiares del funcionario y deportista a efecto de brindarles apoyo.

El año pasado, Lepra Mx realizó una campaña contra el Covid-19 con varios luchadores en la que salían a las calles para alentar a la población a aplicar las medidas sanitarias para evitar contagios, portar cubrebocas, usar alcohol en gel y lavarse las manos.

