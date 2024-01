Pilotes en cuevas afectan agua y patrimonio

Cancún, QR.— Cuevas subterráneas del Sistema Aktun T’uyul, que se extiende bajo el Tramo 5 Sur del Tren Maya —que va de Playa del Carmen a Tulum— son atravesadas por pilotes que afectan el ecosistema subterráneo, alterando la calidad del agua y destruyendo el patrimonio geológico, denunciaron espeleólogos y activistas.

Este domingo, integrantes del colectivo Sélvame del Tren y de SOS Cenotes documentaron el primer hincado de pilotes en cavernas secas. El hidrólogo Guillermo D’Christy expuso cómo las estructuras atraviesan las cavernas secas, en particular en una intersección entre las cuevas Manitas y Oppenheimer.

“Finalmente tenemos las primeras pilas de concreto y acero que atraviesan el sistema de cavernas Aktun T’uyul. Aquí tenemos perforaciones, las pilas y al fondo tenemos otra pila.

“Se supone que íbamos a proteger este sistema de cavernas y de cenotes, y la promesa fue que no se iban a tocar, así lo dijo Diego Prieto [director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia] y pues nos mintieron, porque sí están perforadas [las cavernas] y sí se está inyectando concreto en ellas”, expuso D’Christy en un video.

Entrevistados por EL UNIVERSAL, Guillermo D’Christy y el espeleólogo Roberto Rojo, coincidieron en que uno de los primeros efectos que tienen estas piezas, además de destruir la estructura en sí, es la afectación de la calidad del agua subterránea, normalmente cristalina y ahora lechosa y turbia.

Se temen también las implicaciones que la corrosión del fierro, tendrá en el acuífero que, prácticamente, son las venas que dan vida a todo Quintana Roo.

“Al final de todo, el gran tema de toda esta devastación e ilegalidades, tiene que ver con el agua. Dos millones de habitantes dependemos del agua para vivir y si ésta se contamina, será terrible.

“No estamos diciendo que sólo sea culpa del tren; también hablamos de las descargas de agua, de más de 600 desarrollos inmobiliarios, del desorden urbano, de la deforestación, de la carencia de plantas de tratamiento suficientes. Nos vamos a quedar sin agua”, advirtió D’Christy.

Pilotes en cuevas afectan agua y patrimonio

Pérdida de patrimonio

El espeleólogo Roberto Rojo mencionó la afectación de las condiciones naturales de humedad, temperatura y luz que hacen posible la vida de especies de fauna silvestre, algunas de ellas endémicas, dentro de esas cavernas, y el impacto al patrimonio geológico y arqueológico que genera el hincado de pilotes, al destruir las estalagmitas y estalactitas con 800 mil años de antigüedad.

“Para darle una dimensión a esto: la especie humana tiene 200 mil años de antigüedad, o sea que esas estalactitas estaban formándose en las cuevas de Quintana Roo más de medio millón de años antes de que hubiera un ser humano en el planeta Tierra. Ya desde ahí merecen un respeto estas estructuras.

“Dentro de las cuevas se han encontrado más de 42 especies de animales de la Edad de Hielo que están sus restos ahí. Incluso, restos de esqueletos humanos, lo cual nos dice que ahí hay un patrimonio de la humanidad que merece ser explorado, descubierto y estudiado adecuadamente, y que al hincar miles de pilotes en esto se perderán; nunca sabremos la cantidad de lo que había ahí, por la modificación tan violenta que sufren esos lugares”, subrayó.

Rojo añadió que Quintana Roo es reconocido a nivel mundial como “la Meca del buceo de cavernas”, por lo que ha crecido la preocupación de este sector ante la evidencia de agua turbia, que antes era cristalina.

“No sabemos si la turbiedad del agua será permanente o sólo mientras duren las obras. No sabemos los efectos de la oxidación de las estructuras y, en general, no conocemos los impactos puntuales que generarán estos pilotes, porque esto no fue evaluado con rigor científico.

“Como espeleólogo, cuando vi ayer [domingo] la imagen del pilote cruzando la caverna me dio mucha tristeza, porque el impacto en el patrimonio arqueológico y geológico es irreversible”, sostuvo.

Impacto de pilotes, no evaluado

Si bien la colocación de pilotes en el Tramo 5 del Tren Maya —de Cancún a Tulum— se menciona someramente en la manifestación de impacto ambiental presentada en mayo de 2022 ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no se detalló ni especificó dónde, cuántos y cómo serían colocados ni cuál sería el impacto de esa “solución”.

Para ese plan de colocación de pilotes, el gobierno federal o la empresa Grupo México, en ese momento contratada para los trabajos, debía poseer un estudio de mecánica de suelos, que tampoco se había hecho, explicó el biólogo Jorge Escobar.

Para el 29 de diciembre de 2023, una nueva expedición en las cuevas Oppenheimer y Manitas reveló las primeras perforaciones del sistema cavernoso. Lo siguiente fue la colocación de los primeros pilotes, el pasado 21 de enero.

Los entrevistados coincidieron en que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que cenotes y cavernas no serían dañados durante la construcción del tren, pero la evidencia demuestra que no es así.

El pasado 15 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los cenotes, ríos subterráneos y cuevas estarían protegidos durante y después de la construcción de la obra, una promesa hecha desde abril de 2022, cuando integrantes de Sélvame del Tren comenzaron a cuestionarle el inicio de las obras en el Tramo 5 Sur, antes de que la Semarnat siquiera tuviera en sus manos la manifestación de impacto ambiental para evaluar el proyecto.

“Ya perforaron la cueva, cuando se dijo que no habría ninguna afectación a las cavernas”, reprochó Guillermo D’Christy.