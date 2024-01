Debido a una avería del Tren Maya en el tramo Cancún – Palenque, pasajeros quedaron varados por más de 6 horas y tuvieron que ser devueltos en camiones hasta el inicio del recorrido en el aeropuerto de Cancún.

Así lo informaron algunos usuarios en X y Tik tok, redes sociales en las que postearon material audiovisual para denunciar que pasaron más de 8 horas sin agua, ni alimento y con calor, dentro de los vagones del ferrocarril, donde un representante insistió en que “personal venía a remolcar el tren” y que “el servicio se reanudaría pronto”.

“Ya nos volvieron a abrir las puertas, pero el Tren está parado. No nos dan solución. No nos dicen si vienen autobuses. Ya llevamos más de cuatro horas y deben de darnos soluciones, es un servicio que pagamos, no nos lo regalaron, ¿por qué nos engañan?

“Salimos desde las nueve de la mañana, nos suspendieron el de las 7 de la mañana. ¿De qué sirve que haya Guardia Nacional si no nos dan solución?”, cuestionó un pasajero en un video difundido a través de la red social X.

Tras la falla, que se registró ayer en un lugar cercano a la localidad de Victoria, en Yucatán, en el portal E-Ticket, la venta de boletos fue suspendida.

Hasta el momento, ni Óscar Lozano, director del Tren Maya, ni fuentes oficiales de la obra insignia de la 4T, han emitido información oficial respecto al origen del desperfecto en el medio de transporte.

bmc