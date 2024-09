El excandidato opositor a la gubernatura de Veracruz, José Francisco Yunes Zorrilla, expresó su “indignación” por la decisión del panista Miguel Ángel Yunes Linares, quien aparentemente se sumó a la reforma judicial que impulsa Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El priista, quien no tiene parentesco con Yunes Linares, dijo no entender la posición del exgobernador panista y recordó que en la pasada elección, hicieron un frente común para tratar de frenar a Morena, por lo que señaló que no hacerlo es traicionar la confianza de ciudadanos.

"Comparto la indignación de quienes se sienten traicionados con el voto de @YoconYunes contra el PJF. No lo entiendo. Hicimos frente para contener a Morena. Había que honrarlo con coraje. No hacerlo es traicionar la confianza de mucha gente Reitero mi firme oposición a este atraco”, expuso en sus redes sociales.

Pepe Yunes indignado y sorprendido por decisión de Yunes Linares de apoyar la Reforma Judicial. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

El excandidato, exsenador y exdiputado ha expresado constantemente su oposición a la reforma judicial impulsada por el oficialismo.

Incluso el lunes pasado calificó como duro golpe que dichos cambios se hayan aprobado en comisiones, pero se había mostrado confiado en que la oposición la frenaría en el Senado.

“El duro golpe que ayer en comisiones asestó Morena al PJF, en breve lo revertirá el voto unánime y valiente de la oposición en el pleno del Senado. No tengo la menor duda de que así será. Quienes hicimos campaña electoral, lo hicimos para proteger las instituciones democráticas”, indicó.

En la pasada elección, donde la candidata de Morena fue declarada ganadora, el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, logró el 31.7 por ciento de los votos, es decir un millón 145 mil sufragios.

