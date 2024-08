Este martes, jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) acordaron iniciar un paro nacional de labores en protesta a la reforma al Poder Judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A continuación te presentamos los estados que se han sumado a las manifestaciones en contra de la reforma.

Yucatán

Mérida, Yucatán.- En su rechazo a la reforma judicial, este martes trabajadores del PJF acamparon sobre la Avenida Itzáes por lo que la vialidad está bloqueada parcialmente entre las calles 79 y 79 A a la altura de la colonia Sambulá.

Como se informó, desde ayer lunes luego del mediodía, unos 150 trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Mérida anunciaron un paro de labores en contra de la reforma al Poder Judicial que impulsa el Gobierno Federal.

Este día, la inconformidad escaló pues ahora la manifestación se trasladó de la sede del PJF a la Avenida Itzáes donde los inconformes insisten en que la reforma judicial vulnera los derechos humanos y labores de la base trabajadora, ya que la propuesta pretende eliminar la carrera judicial de oficiales, actuarios y secretarios.

Trabajadores del PJF bloquean Avenida Itzáes en Mérida, Yucatán. Foto: Especial

Además, aseguran que está en riesgo el servicio civil de carrera de los trabajadores o empleados de base, que aspiran a mejores posiciones, además que se perjudica los ingresos y prestaciones en la escala de salarios por nómina.

A nivel nacional, este martes jueces y magistrados del país acordaron iniciar un paro nacional en el primer minuto de mañana miércoles.

En Yucatán se prevé que se sumen unos mil 200 empleados de todas las instancias del Poder Judicial de la Federación.

Carlos Moreno, secretario del juzgado segundo del distrito, explicó que continuarán únicamente los trámites relacionados con las demandas de amparo y las urgentes que tienen que ver con cuestiones de salud.

"Los foros de la reforma judicial excluyeron a los trabajadores judiciales, por lo que decidimos sumarnos al paro indefinido hasta que nuestras peticiones sean escuchadas”, manifestó.

Campeche

En Campeche los trabajadores del PJF acordaron que desde mañana miércoles estarán en paro indefinido de labores pues esa reforma vulnerará los derechos de los trabajadores del Poder Judicial.

Quintana Roo

20 de agosto/ Cancún, Q. Roo.- Personal de todos los órganos jurisdiccionales del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, se sumó hoy al paro nacional indefinido de labores, en tanto no se dé marcha atrás a la reforma del Poder Judicial en actual discusión legislativa, propuesta por el presidente de México.

Lo anterior implica que, a partir de hoy, los juzgados federales suspendieron sus operaciones y los términos y plazos procesales, esto último para salvaguardar la seguridad jurídica de las personas usuarias, al igual que ocurrió ayer con los órganos jurisdiccionales en Chetumal y en diferentes entidades del país.

Pese a la suspensión, serán atendidos los casos urgentes, como las vinculaciones a proceso, la implementación y modificación de medidas cautelares con prisión preventiva, determinación de extradiciones, las decisiones que impliquen un peligro para la vida o para la integridad de las personas; las pre liberaciones, órdenes de arresto, todo lo relacionado con actos que pongan en riesgo la salud, personas migrantes, entre otras.

En Cancún, el juez Pedro Durán indicó que el paro nacional del Poder Judicial federal es un movimiento de resistencia contra actos que pretenden destruir la República, la Democracia y la independencia judicial y cuestionó las facultades del presidente, Andrés Manuel López Obrador pic.twitter.com/ncqYKMS12f — Adriana Varillas (@A_Varillas) August 20, 2024

Un promedio de 700 trabajadores, desde intendencia, juezas, magistrados, secretarios de acuerdos, actuarias y demás personal de los Juzgados en Cancún, declararon el cierre de las instalaciones este martes y expusieron que la autonomía del Poder Judicial está en riesgo.

Isaac Chi Flores, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, sección 59 en Cancún, dijo que a nivel nacional suspenden funciones 45 mil trabajadores en todos los circuitos judiciales.

Durante su intervención, el juez Pedro Durán indicó que esta protesta es un movimiento de resistencia contra los actos que pretenden destruir la República, la Democracia y la independencia judicial, emanados de una persona que no respeta las instituciones: López Obrador.

“En este momento me cuestiono si el presidente está bien de sus facultades. Está tratando de apoderarse del Poder Judicial de la Federación.

“Dice que terminó una licenciatura. ¿Qué no le enseñaron en la licenciatura que hay una división de Poderes y que la división de Poderes se respeta? Claro que no; terminó 14 años después su titulación. Eso habla de quién es quien nos gobierna. Alguien que no respeta a las instituciones”, expresó.

Juzgados de Cancún se suman a paro nacional contra reforma judicial. Foto: Especial

Subrayó que, a diferencia del Poder Legislativo, el personal del Poder Judicial sí está preparado y altamente calificado, porque han estudiado durante años para los puestos que ocupan y no solo porque hacen campaña y son populares entre la ciudadanía.

El magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Circuito, José Manuel Novelo López, explicó que la decisión de elegir a las y los jueces, magistrados y ministros por la vía popular o mediante tómbola es una regresión que socava la independencia del Poder Judicial, pues no solo no garantiza que los mejores perfiles sean elegidos, sino que propicia la creación de compromisos e intereses y destruye la carrera judicial, que es fundamental –dijo– en la formación y profesionalización del personal.

“Hay una finalidad: Destruir la carrera judicial. En el artículo 17 constitucionalidad se prevé que se imparta justicia por jueces, con determinadas características, con imparcialidad, esto depende de cómo se elija a sus jueces.

“Si a mí me eligen por voto popular voy a tener que hacer campaña, primero y voy a tener que prometer algo, mejorar la justicia, voy a tener que estar en contacto con una base que pretendo que voten por mí, obviamente cuando yo llegue me exigirán a cambio lo que prometí. A partir de ahí se rompe esa independencia judicial. Hacer campaña tiene un contexto y una naturaleza política y permeará a las personas y se llegará por política”, explicó.

Personal de todos los órganos jurisdiccionales en Cancún, Quintana Roo, se sumó hoy al paro nacional indefinido de labores. Foto: Especial

El magistrado pidió a la sociedad razonar, debido a que la Reforma Judicial propuesta es improvisada y se requiere de hacer un diagnóstico para detectar las falacias del sistema y, sobre todo, probar los actos de corrupción que acusa el presidente y, en todo caso, castigarlos.

Aclaró que es mentira que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, les haya ordenado irse a paro o identificarla como “jefa” de jueces y magistrados.

“No es mi jefa y eso revela una ignorancia supina de quien lo dice; y si no es ignorante, es mentira, solo se trata de engañar a la gente”, atajó.

Sonora

Hermosillo, Sonora.- Trabajadores del Poder Judicial de la Federación de Sonora, se fueron a paro de labores este martes 20 de agosto, por estar en desacuerdo con el proyecto de reformas que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador; los magistrados se unirán al movimiento de protesta el día de mañana.

Rafael Flores, en voz de decenas de trabajadores que se manifestaron en la capital del estado, informó que la decisión fue tomada tras una votación de empleados sindicalizados y no sindicalizados.

Trabajadores del Poder Judicial Federal de Sonora se van a paro de labores. Foto: Especial

El día de ayer votaron 805 trabajadores; 706 lo hicieron a favor del paro de labores. "Hay áreas trabajando, vamos a atender asuntos urgentes, lo demás está suspendido temporalmente; se suspenden plazos, se suspenden en términos y los que tomamos acciones cívicas, somos únicamente trabajadores", dijo.

Este es un movimiento a nivel local, no estamos influenciados, ni por lo que hacen en la Ciudad de México, ni por lo que hacen en San Lázaro, aseguró Flores.

Trabajadores del Poder Judicial Federal de Sonora se van a paro de labores. Foto: Especial

Los manifestantes hicieron un llamado a los jueces y magistrados para que se opongan a la reforma judicial. "Basta de desinformación, si a la reforma judicial, pero no a la reforma judicial como la propone el Presidente -Andrés Manuel López Obrador-", expresó.

Los jueces y magistrados se irán a paro en apoyo a los trabajadores, el miércoles 21 de agosto.

Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con mensajes en mantas y cartulinas, así como el grito de consignas, cientos de trabajadores del Poder Judicial de la Federación marcharon desde su centro de trabajo hasta el Congreso del Estado, como parte de las protestas contra la reforma judicial que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Si el pueblo se informa no pasa la reforma” y “Congreso entiende, la justicia no se vende”, fueron de las principales consignas de los manifestantes, mientras marchaban rumbo al Congreso.

En Tamaulipas marchan contra la reforma judicial. Foto: Especial

El magistrado Octavio García Ramos explicó que son la base trabajadora en protesta por las reformas al sistema judicial, “no estamos de acuerdo, consideramos que es una reforma regresiva que no atiende al mejoramiento de la impartición de justicia, además de que vulnera derechos constitucionales de los trabajadores”.

Afirmó que las manifestaciones van a continuar, y que también esperaban ser escuchados por los diputados locales.

“Estas reformas tienen que ser avaladas por el Congreso, es el constituyente permanente por las legislaturas de los estados y vamos a externarles que no es conveniente que aprueben esta reforma constitucional”, añadió García.

En Tamaulipas marchan contra la reforma judicial. Foto: Especial

Oaxaca

Oaxaca de Juárez.- Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Oaxaca tomaron diversas oficinas y edificios en el estado como parte de sus protestas y del paro nacional contra la reforma del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Las instalaciones tomadas del PJF son las que se encuentran ubicadas en San Bartolo Coyotepec, los juzgados ubicados en avenida Juárez y en la avenida Independencia de la ciudad de Oaxaca de Juárez, y las que se encuentran en Salina Cruz, municipio de la región del Istmo de Tehuantepec.

Las sesiones, audiencias, diligencias y notificaciones que hubiesen sido realizadas durante ayer y hoy, con el inicio del paro de labores conservarán su validez, para los efectos legales a que haya lugar, según informaron.

800 trabajadores de Oaxaca se suman al paro nacional del Poder Judicial contra reforma de AMLO. Foto: Mario Arturo Martínez / EL UNIVERSAL

Finalmente, los órganos jurisdiccionales que se encuentren en turno no quedan excluidos de atender los asuntos estrictamente urgentes de su competencia.

La secretaria del Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Tercer Circuito del PJF, Paulina Vásquez Pacheco, explicó que el paro nacional y las protestas son porque la propuesta de López Obrador es lesiva a sus derechos laborales, es regresiva y hasta destructiva.

Y porque en los términos del dictamen de la reforma del Congreso de la Unión no se tomaron en cuenta las opiniones de los trabajadores, lo que es una muestra de que los foros, los ciclos y conferencias, no fueron más que una simulación.

800 trabajadores de Oaxaca se suman al paro nacional del Poder Judicial contra reforma de AMLO. Foto: Mario Arturo Martínez / EL UNIVERSAL

La reforma, aseguró, atenta contra los derechos de la base trabajadora porque se pretende eliminar la carrera judicial de oficiales, actuarios y secretarios, como sistema de mérito para acceder a los cargos de juzgadores federales.

También precisó que en Oaxaca se sumaron al paro nacional alrededor de 800 trabajadores de las oficinas que se encuentran en San Bartolo Coyotepec, en la ciudad capital, en Salina Cruz y en los juzgados laborales.

Sinaloa

Culiacán, Sin. a 20 de Agosto.- Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Sinaloa declararon como días inhábiles del lunes 19 al viernes 23 de agosto, en protesta contra la iniciativa de Reforma de este poder, por considerar que no es viable la elección de jueves y magistrados por medio del voto popular.

A través de un comunicado emitido en redes sociales, se hizo notar que respuesta a la solicitud firmada por los representantes de los trabajadores de este poder, con sede en Culiacán, en el que se manifiesta su voluntad de participar en la suspensión de labores a partir del lunes 19 del presente mes.

El lunes pasado, en la capital del estado, se sumaron a un paro de labores con carácter de indefinido, en protesta contra la iniciativa de Reforma de este poder, en la que se plantea entre otros puntos la elección de nuevos jueces por medio de voto de ciudadanos.

“El Poder Judicial de la Federación no pertenece a ningún partido político", trabajadores del PJF de Sinaloa. Foto: cortesía

En la sede de la capital del estado, fueron colocadas varias mantas en el acceso principal, cuyo texto fue “El Poder Judicial de la Federación no pertenece a ningún partido político, ni somos policías, solo tenemos vocación de servirte”.

Los trabajadores de este poder volvieron a plantear que se requiere de una reforma a fondo del Poder Judicial, en la que se involucre a las fiscalías estatales y la federal y a los cuerpos policiacos del país para trabajar con protocolos definidos que agilicen la aplicación de la justicia.

Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.– Por segundo día consecutivo, trabajadores del Poder Judicial de la Federación sostuvieron el paro de labores en protesta por la Reforma Judicial, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En esta ocasión, los empleados se concentraron en las instalaciones del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa del Cuarto Distrito, ubicado en el sector de San Jerónimo.

Los protestantes señalaron que hasta el momento no han tenido algún acercamiento con autoridades federales y estatales.

Monterrey, Nuevo León. A partir de las diez de la mañana los empleados del poder judicial de la federación iniciaron la suspensión de labores. Foto: Emilio Vásquez / EL UNIVERSAL

Los jueces, magistrados, escribientes y demás personal del PJF reiteraron su postura en contra de la reforma, argumentando que esta retrocedería al sistema judicial, se incrementaría el rezago en el número de expedientes en trámite y, además, atentaría contra los derechos laborales de los trabajadores.

Al mismo tiempo, otro grupo de empleados del sistema judicial, se manifestaron afuera de las instalaciones del Poder Judicial, sobre la avenida Constitución.

Ambos grupos de manifestantes reiteraron que durante el paro de labores sólo se atenderán asuntos con carácter de urgencia.

** Con información de Yazmín Rodríguez Galaz, Adriana Varillas, Amalia Escobar, Roberto Aguilar Grimaldo, Juan Carlos Zavala, Javier Cabrera Martínez y Marcela Perales





