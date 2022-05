PAN alista equipo jurídico por “acarreo” de Morena en elecciones de Aguascalientes

Aguascalientes.- Tras el arribo de cientos de activistas de Morena de diversas regiones del país al estado de Aguascalientes, el Comité Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) anunció que tiene listo un equipo jurídico ante las violaciones al proceso electoral en las que pudiera incurrir la “marea tinto” que llegó a la entidad.

La secretaria general del PAN, Paloma Amézquita, señaló que el panismo está cerrando filas a favor de su candidata a la gubernatura, Teresa Jiménez, “y no vamos a dejar que otras personas vengan y ensucien este proceso electoral que bien va y va a favor de Aguascalientes”.

En una rueda de prensa acompañada por los diputados federales Juan Carlos Romero Hicks, Miguel Monraz y Ana María Esquivel, destacó que en el albiazul no operan con equipos de choque, “quienes traen esos grupos son los de enfrente”.



La lideresa de Acción Nacional destacó que la mejor manera de contrarrestar esa marea morenista es que los panistas sigan en las calles escuchando a los ciudadanos y llevándoles las propuestas de su candidata a la gubernatura, Teresa Jiménez, sin importar lo que esté pasando con los de enfrente. “Si esto llega a pasar a mayores, tenemos ya nuestro jurídico listo para presentar las denuncias que sean necesarias".

Romero Hicks comentó que su visita es para acompañar a Teresa Jiménez en su campaña, con su asistencia a eventos, como pláticas en instituciones universitarias para invitar a los jóvenes que se manifiesten porque no es el mejor momento del país y siempre hay maneras de hacer las cosas de forma diferente.

Explicó que su contribución es muy modesta, que consiste en venir a enriquecer el proceso, acercarse con la ciudadanía, en su caso sugerir algunas formas de atención diferente, pues la parte de la movilización corresponde al equipo de su candidata.



Destacó que en el panorama electoral de Aguascalientes es muy importante la unidad del PAN, la fuerza política más poderosa en el partido es la ciudadanía, y destacó el ánimo para que haya una gran participación en las urnas el próximo 5 de junio.

Romero Hicks comentó que en su partido deben darse baños de humildad, prudencia, sensibilidad, inclusión y de sentido común, porque el reto es cómo ganar la paz, no cómo ganar la guerra. “Después de la jornada electoral nuestra gobernadora tendrá que conducir un gobierno daltónico, vaya más allá de colores para poder gobernar con los que votaron por ella, los que no votaron por ella y los que por algún motivo decidieron no ir a los urnas".

En los últimos días los dirigentes de partidos políticos y legisladores federales se han volcado al estado de Aguascalientes para apoyar las campañas de sus candidatas a la gubernatura, en especiales a las abanderadas de la coalición PAN-PRI-PRD, Teresa Jiménez; de Morena, Nora Ruvalcaba y de MC, Anayeli Muñoz.

afcl/rmlgv