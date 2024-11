Pátzcuaro, Michoacán.- Baldemar Tariácuri Hernández Rodríguez, el empresario secuestrado el pasado 18 de noviembre, rompió el silencio y agradeció a todas las personas que oraron por él y a las autoridades que participaron en el operativo y que hicieron posible su libertad e incluso a sus captores, por haberle respetado la vida.

El joven empresario, regresó este miércoles a su restaurante, El Gran Tariácuri, luego de recuperarse de las lesiones que presentaba cuando fue encontrado.

Tari, como le dicen de afecto, sorprendió a sus trabajadores, quienes lo recibieron con abrazos, emoción, reconocimiento y afecto.

El joven empresario regresó a su restaurante entre abrazos y emoción (27/11/2024): Foto: Carlos Arrieta / EL UNIVERSAL

“Regresar a la normalidad es un desafío, pero ya volvimos. No podemos vivir con temor, con ese miedo, con esa angustia. Regresamos a nuestras actividades cotidianas, tratando de hacer, en el caso mío, lo que nuestros padres nos enseñaron: sacar a la familia adelante, trabajar con honestidad, trabajar duro y tratar de sacar no solamente a mi familia adelante, sino también a varias familias adelante que dependen de mí, ya que como ustedes saben, somos generadores de empleos, entonces, es esto: tratar de regresar a la normalidad. Yo me encuentro bien; estoy bien y le vamos a echar ganas para salir adelante”, describe, Tariácuri, cobijado por sus trabajadores y familiares.

Empresario agradece su rescate

En un mensaje abierto, a través de este medio de comunicación, Tariácuri Hernández, enfatizó:

"Amigos de Pátzcuaro y de todo México… Primero que nada, es agradecer el espacio que me dan en este momento, aquí los medios, ya que como ustedes saben en días pasados fui víctima de un plagio muy lamentable, pero gracias a Dios, ya me encuentro en este momento nuevamente con mi familia, y aquí como ustedes pueden ver, trabajando nuevamente. Aprovecho también para agradecer a todas aquellas personas que se preocuparon por mí, por mi familia, que se solidarizaron con mi familia, que se solidarizaron conmigo, que me apoyaron. A las personas que compartieron en redes sociales la situación, mi situación, de la cual yo fui víctima. Agradezco también a las personas que estuvieron en mi búsqueda, a las diferentes corporaciones, las personas que participaron, incansablemente, buscándome", dijo.

Baldemar Tariácuri Hernández Rodríguez fue recibido en su restaurante El Gran Tariácuri (27/11/2024): Foto: Carlos Arrieta / EL UNIVERSAL

"Agradezco también a los tres niveles de gobierno que sé que participaron también. Muchas gracias también, en lo personal y de mi familia también, a todas esas personas que sé, que yo estuve en tus oraciones. Esto para mí fue un milagro y a veces no dimensionamos el poder de una oración; sin embargo, esto es una muestra muy grande del poder de las oraciones. Sé que esto viene de Dios, de mi padre celestial y que yo estoy aquí gracias a Él y a todas esas oraciones de toda esa gente que se solidarizó nuevamente como les comento, tanto conmigo como con mi familia. Yo estoy muy agradecido con Dios. Esto es un milagro, y pues también estoy muy agradecido con aquellas personas que me respetaron la vida. Yo sé que algo tocó su corazón y también agradezco eso más; y así como mucha gente oró por mí, yo también voy a orar por ellos, por esas personas que me plagiaron, para que reivindiquen su vida y ojalá no causen más sufrimiento, en la vida de padres, en la vida de niños y madres. Voy a orar por ellos también", finalizó.





