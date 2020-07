"No encontrarán nada ilícito en mi actuar”: alcalde de Cuernavaca

CUERNAVACA.- Francisco Antonio Villalobos Adán, alcalde de Cuernavaca, defendió su derecho de recurrir a la justicia federal para su defensa en virtud a la investigación que mantiene la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC), contra seis servidores públicos de la comuna.

“Como cualquier persona estoy sujeto a derechos y obligaciones, y por ello he recurrido a una solicitud de amparo ante la justicia federal, mismo que me fue concedido; esto para estar en condiciones de continuar laborando mientras se desahoga el proceso, teniendo confianza en las instituciones que, como lo he manifestado, no encontrarán nada ilícito en mi actuar”, aseguró.

“Lobito”, como gusta que le llamen, suspendió sus actos públicos desde la tarde del lunes cuando se divulgó la especie de una orden de aprehensión en su contra, pero regresó a la comuna capitalina esta mañana para encabezar una reunión de trabajo, una vez que el juzgado segundo de distrito le otorgó una suspensión provisional para efectos de no ser privado de su libertad y quedar a disposición de Juez de Control.

Él es el primer alcalde surgido de Morena sujeto a investigación por presunto enriquecimiento ilícito y desvío de recursos.

En la sesión de trabajo con su gabinete, informó el Ayuntamiento, el alcalde evaluó el cateo de la FECC a las instalaciones de la Contraloría y Tesorería municipales, e instruyó a su equipo de colaboradores a atender lo que se derive de ese hecho porque, en su opinión, hubo una flagrante sustracción de documentos, archivos y carpetas, así como equipo de cómputo con datos sensibles y confidenciales.

Consideró asimismo que la actuación de los elementos de la Fiscalía Anticorrupción fue desproporcionado y excesivo, por lo que todo fue integrado en una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

“Dejemos que las instituciones hagan su trabajo y nosotros continuemos haciendo el nuestro; tenemos por delante muchas acciones que por la pandemia han quedado pendientes, pero que retomaremos en la forma de recorridos, inspecciones, supervisiones y entrega de obras en beneficio de la comunidad”, dijo el edil.

Horas después la Fiscalía Anticorrupción negó que durante la diligencia de cateo haya "sustraído" expedientes de todo el personal, como lo denunciaron autoridades de la Contraloría y Consejería Jurídica de la comuna capitalina.

En un comunicado precisó que los documentos asegurados durante el cateo del pasado lunes en el Ayuntamiento de Cuernavaca, corresponden únicamente a seis funcionarios públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca relacionados con una carpeta de investigación.

Entre los documentos custodiados se encuentran los datos del alcalde y cinco de sus colaboradores, y de acuerdo con la Fiscalía Especialidad de Combate a la Corrupción (FECC) de Morelos, la papelería y objetos asegurados se encuentran bajo reserva de datos y en cadena de custodia, e ingresados al cuarto de evidencias por lo que no existe acceso a dicha información por parte de ninguna persona ajena, informó la dependencia.

afcl/nv