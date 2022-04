Mujeres desaparecidas en Nuevo León: ¿Qué está pasando?

El día de ayer, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, emitió un decreto para crear un grupo especial para la búsqueda de mujeres desaparecidas integrado por 200 elementos de Fuerza Civil.

Tan solo en el primer trimestre del año han habido al menos 18 desapariciones de mujeres en Nuevo León, de las que se han podido localizar a por lo menos 10.

El último caso de desaparición es el de la joven Debanhi Escobar de 18 años de edad, quien desapareció el sábado en la madrugada, a orillas de la carretera a Nuevo Laredo, frente a la colonia Nueva Castilla en el municipio de Escobedo, luego de acudir con unas amigas a una quinta en esa localidad.

También lee: Detienen a hombre presuntamente relacionado con la desaparición de Debanhi Escobedo

Caso de María Fernanda y el presunto secuestro masivo de mujeres en Nuevo León

Otro de los casos más emblemáticos es el de María Fernanda Contreras Ruíz, 27 años, desaparecida el 3 de abril en Apodaca, de quien se informó oficialmente sobre su muerte el 7 de abril

Durante la semana de su búsqueda surgió una serie de rumores que señalaban un presunto secuestro masivo de mujeres, a lo que el secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci, aseguró el 8 de abril, que es falso el rumor de la existencia de una banda delictiva secuestrando o raptando mujeres.

#ATENCION Circula audio falso en WhatsApp sobre "cacería" de mujeres en Nuevo León Este viernes 8 de abril, comenzó a circular en WhatsApp un audio alertando a las mujeres del estado pic.twitter.com/Lk9nftgnCG —(@verificado_mx) April 8, 2022

Mujeres protestan por desapariciones en Nuevo León

Cientos de mujeres protestaron por las frecuentes desapariciones que se han registrado en la entidad durante las últimas semanas, entre ellas la de la joven profesionista egresada del Tec de Monterrey, María Fernanda Contreras, localizada sin vida en un inmueble de Apodaca, después que se reportó su desaparición el domingo anterior.

El contingente que protestó pacíficamente, se concentró frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que fue protegida con vallas de acero, donde corearon entre otras consignas “ni una menos, vivas las queremos”.

Posteriormente, se dirigieron a la Explanada de los Héroes de la Gran Plaza, para exigir al gobernador Samuel García y a los funcionarios del área de Seguridad, atender los problemas de violencia que afectan principalmente a las mujeres.

El Grupo Especializado De Busqueda Inmediata (GEBI) informó sobre tres nuevas desapariciones, una el 23 de marzo y dos del 10 de abril.

¿Qué hacer para buscar a un familiar desaparecido?

Para prevenir una desaparición

1.- Tener una hoja con todas tus cuentas, accesos, contraseñas y que la tenga alguien de toda tu confianza.

2.- Mantener siempre historiales de conversación resguardados en un drive, icloud.

3.- Mantener siempre tu ubicación compartida (siempre que sea posible)

4.- Compartir itinerarios, voy a x lugar, llego en tanto, voy por tal ruta.

5.- Compartan siempre foto de placas y datos de uber o transporte, así sea camión foraneo.

6.- Siempre vayan mandando mensajes o hablando por cel, el celular se conectara con antenas que permitirá una mejor geolocalización. Si llegase a suceder alguna desaparición esos pasos ya son grandes pistas para comenzar una búsqueda.



Para familiares o amigos que buscan a un desaparecido

1.- Actuar inmediatamente al notar algo fuera de lo habitual o rutina.

2.- No dejar de marcar al celular mientras siga dando tono de llamada, recuerden esto nos sirve para geolocalizar el equipo.

3.- Contactar a los últimos a las ultimas personas en contacto y tristemente no perderlas de vista.

4.- Iniciar búsqueda en redes sociales

5.- Acudir a la fiscalía, no existe un plazo mínimo de horas la búsqueda tiene que ser inmediata.

6.- Si tienen un punto de referencia comenzar a solicitar acceso a cámaras se seguridad de tiendas, casas, negocios, algunas cámaras suelen borrar el material pasadas las 48 horas.

7.- Consigan una sabana de llamadas, en teoría fiscalía debe de solicitar esto mediante un juez pero esto puede tardar horas valiosas, pueden preguntar a algún colectivo para que los oriente en la obtención de estás que al ser conseguidas de manera "ilegal" pueden tener un costo

8.- Comiencen a difundir en redes, en grupos, escriban a paginas o cualquier medio que les pueda dar visibilidad, mi arroba, mi cuenta de memes siempre estarán a su disposición.

9.- Hagan manifestaciones en la calle, cierren avenidas, hagan algun tipo de plantón, tienen que llamar la atención de los medios para su vez meter presión a la fiscalía.

10.- Nunca pongan sus números personales, traten de apoyarse en colectivos o directo a la fiscalía, los intentaran extorsionar de cualquier manera posible.

11.- El circulo cercano siempre es el primer sospecho, duden de todos.

12.- Traten de entrar a sus redes sociales a buscar conversaciones que puedan dar indicios.

13.- Consigan a un abogado que presione a punta de amparos a la fiscalía.

14.- Organicen actividades entre la familia, uno con fiscalía, alguien más moviendo redes y medios, otros en la calle preguntando y consiguiendo videos.

15.- No crean en esotéricas.

om