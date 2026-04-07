Pachuca, Hidalgo.- En la 45 Muestra Culinaria que se celebra en Santiago de Ayala, la cocina tradicional hidalguense reafirmó una expresión viva del Patrimonio Cultural, como lo comprobaron los cerca de 45 mil visitantes y las mil 340 cocineras y cocineros tradicionales del Valle del Mezquital.

Este evento se consolidó como un espacio de reconocimiento a los saberes ancestrales que han sido transmitidos de generación en generación, donde para el gobernador Julio Menchaca Salazar (Morena), preservar las técnicas, ingredientes y recetas que dan identidad a las comunidades hidalguenses es fundamental.

Las autoridades federales, estatales y municipales consideraron necesario fortalecer a esta cocina como elemento fundamental de cohesión social y orgullo cultural; además aseguraron que cada platillo representa no solo una receta, sino la historia y el conocimiento colectivo de los pueblos originarios.

Las y los cocineros tradicionales expusieron una amplia diversidad de platillos elaborados con ingredientes locales, entre los que destacaron tortas de garambullo, nopales con charales en salsa guajillo, flor de palma, quelites, xoconoxtle relleno, así como propuestas con insectos y flores silvestres.

El tema de esta muestra fue “Todo lo que florece, se arrastra, camina, corre o vuela… ¡va pa’ la cazuela!”.

Cocina hidalguense. Foto: Especial

Y el certamen fue el punto culminante. El primer lugar se otorgó a Ángela Serrano Hernández, originaria de Ixmiquilpan, por su guajolote tierno horneado. El segundo lugar lo obtuvo Eusebio Pérez Mejía, de Santiago de Anaya, con mole de olla con tortas rellenas de escamoles; mientras que el tercer lugar fue para Florencio Dajui Cruz, de Ixmiquilpan, nopales con insectos y flores.

También en la competencia, los asistentes disfrutaron de platillos emblemáticos como barbacoa, mixiotes, pulque, atoles, moles y antojitos tradicionales, posicionando a este encuentro como uno de los referentes más importantes de la gastronomía tradicional en México.

En esta edición, la participación de Tlaxcala como estado invitado enriqueció la experiencia con muestras culinarias y expresiones artísticas, fortaleciendo el intercambio cultural entre comunidades.

La muestra incluyó actividades comunitarias, presentaciones artísticas y el tradicional recorrido de cocineras, consolidando un ambiente de convivencia que refuerza el vínculo entre cultura, identidad y tradición.

Con iniciativas como esta, el gobierno de Hidalgo impulsa la preservación del patrimonio inmaterial, reconociendo a la cocina tradicional como un legado vivo que sigue evolucionando sin perder sus raíces.

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