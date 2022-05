Una usuaria de Facebook denunció negligencia de parte de la empresa Futura, luego de que por falta de mantenimiento en sus unidades su mascota falleció ante carencia de aire acondicionado mientras viajaba.

El pasado 20 de mayo, Carolinna Mh realizó un video en vivo donde narró que adquirió un boleto de Poza Rica hacia la Ciudad de México y al subir al autobús notó que este no contaba con aire acondicionado suficiente para enfriar la cajuela, donde viaja su perro.

Señaló que luego de un rato de camino notó que el autobús estaba muy caliente por lo que, junto con otro pasajero, solicitó al chofer que subiera la potencia del aire acondicionado.



“Un señor se paró a decirle al chofer que prendiera el aire acondicionado y que le subiera al clima… yo en un ratito sentía que el camión estaba muy caliente y por consiguiente no le iba llegar el aire a mi perro, entonces fui a tocarle al chofer, porque no me escuchaba, me dijo que ya lo iba a subir”.

Contó que pese a que solamente son aproximadamente tres horas de camino, su perro no aguantó el calor en la unidad y falleció. Mencionó que al llegar a la Ciudad de México muchas personas trataron de auxiliarla para reanimar a su mascota, pero desafortunadamente ya se encontraba sin vida.

Al querer realizar un reclamo ante la compañía, la joven señala que la persona que la atendió en el mostrador le indicó que él no podía hacerse cargo, mientras que el chofer respondió que “nosotros no tenemos la culpa si realmente no componen los camiones”.



La joven aclaró que no es la primera vez que viaja y siempre lo hacía con su perro, con quien llevaba cerca de seis años.

“Yo me siento culpable porque viaje con mi perro y no es la primera vez, han sido varias veces, y a lo mejor si el camión nos dice saben que no se puede, no podemos viajar con el perro porque no les llega aire… no sé”.

En el video, la joven solicitó a sus amigos y contactos compartir el video para hacer conciencia a las empresas que si no cuentan con las condiciones adecuadas para que las mascotas viajen, no lo permitan o busquen otras opciones.



Tras la noticia, la organización Mundo Patitas ofreció a la joven su acompañamiento y asesoramiento para iniciar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por la pérdida de su mascota.

"Si Carolina nos lee o alguien la conoce, dígale que con gusto la asesoramos/acompañamos gratuitamente para iniciar denuncia formal ante la Fiscalía CDMX por su sensible pérdida", escribió en su cuenta de Facebook.

