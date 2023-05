Ciudad Juárez.— A cinco días que concluyera el Título 42, el flujo de migrantes en Ciudad Juárez se ha reducido hasta 50%, tanto en los albergues como en la vía pública.

Las zonas donde era común observar decenas de migrantes esperando alguna opción, ya sea legal o no, para cruzar a Estados Unidos, se ven ahora sin personas en situación de movilidad.

Por ejemplo, en el corredor seguro para mujeres de la zona Centro, había decenas de venezolanos cargando la pila de sus teléfonos en los botones de pánico, ahora algunos lucen vacíos.

En los campamentos improvisados, así como en el del Instituto Nacional de Migración (INM) el panorama es similar, las carpas de migrantes que ahí viven son cada vez menos, mientras que la llegada de personas en tren también bajó.

De acuerdo con los mismos migrantes, muchos se entregaron en las puertas 40 y 42 del muro la semana pasada y de momento desconocen dónde se encuentran, ya que no se han logrado comunicar. Otros han buscado la opción del CBP One para entrar a Estados Unidos, pues aseguran que la vía ilegal ya no es factible.

“Todos se han ido, muchos cruzaron, otros tienen la cita en la app, pero en la calle ya no están, les da miedo”, expresó un migrante que decidió omitir su identidad por miedo a sufrir alguna represalia al momento de tramitar la cita en el CBP One.

“Dormimos donde nos llegue la noche”

Algunos migrantes explican a EL UNIVERSAL que salen de los edificios abandonados para cargar sus celulares en los botones de pánico y así lograr conectarse a la aplicación CBP One.

“Estamos regados en todas partes, unos se quedan en los edificios (abandonados) otros donde nos llegue la noche. Si nos cruzamos nos agarran y nos encierran cinco o siete días, después nos regresan para acá, por eso estamos intentando por la aplicación”, decía otro venezolano.

De acuerdo con lo expresado, ahora no sólo tienen miedo de las autoridades de Estados Unidos, sino también de las mexicanas, pues dicen cualquier autoridad los puede regresar hasta Venezuela.

“Queremos hacer las cosas por la vía correcta, con la cita, por medio de la aplicación, para que nadie nos regrese a Venezuela”.

Los venezolanos comentaban que tenían desde el jueves pasado en que se actualizó la página CBP One intentando obtener una cita, pero debido a la entrada en vigor del Título 8 ésta volvió a colapsar, por lo que se quedan en el primer paso, donde les solicitan los datos generales y de ahí aseguran, ya no se avanza.

Flujo de migrantes decreció en Juárez

De acuerdo con autoridades municipales, el flujo de migrantes en Ciudad Juárez y El Paso no se incrementó como se esperaba, sino todo lo contrario, disminuyó.

“Ha disminuido mucho el flujo de migrantes y está todo completamente bajo control. La culminación del Título 42, hasta hoy, porque mañana pueden cambiar las cosas, ha sido benéfica”, comentó Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal de Juárez.

El edil dijo que su interpretación es que existe mayor temor al Título 8 que al Título 42. En cuanto a los albergues, siguen disponibles, por ejemplo, el que está instalado en el Gimnasio Municipal Kiki Romero se encuentra ocupado en 30%.

En cuanto a las deportaciones manifestó que han sido pocos los migrantes que han sido regresados, mientras que en los cruces internacionales se ha observado la deportación de mexicanos que habían cruzado días atrás a Estados Unidos.