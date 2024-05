Zacatecas.- Ante la desesperación y al cumplirse más de 30 horas varados en el municipio de Cañitas de Felipe Pescador, los miles de migrantes detuvieron un tren que circulaba esta mañana por esa vías ferroviarias, donde comenzaron a subirse con el objetivo de seguir avanzando con rumbo a Torreón, Coahuila, para llegar a la zona fronteriza con Estados Unidos.

Sin embargo, algunos de los migrantes que permanecen varados en Cañitas informaron a EL UNIVERSAL, que esta mañana “lograron ponchar (detener) un tren que circulaba por ese lugar, pero, pese a que ya han logrado subirse al nuevo tren, ahora ven que no avanza y temen que ahora dejen también a ese nuevo tren varado”.

Mónica una de las migrantes relata que es mucha la desesperación, porque son miles de migrantes que lo único que quieren es seguir avanzando, pero considera que “todo es tan confuso”, pues, menciona que gente de migración les dijeron que iba a buscar una solución, pero esta mañana, unos elementos se acercaron dándoles versiones y sugiriendo a otros migrantes que mejor se vayan caminando:

“Nos dicen (migración) que cojamos la carretera y diciendo que no nos va a pasar nada, pero, la gente que estamos aquí consideramos que agarrar carretera está peligroso, porque no conocemos, y en las carreteras lo que nos espera son los cárteles (…), no podemos exponernos, así que no nos dejan alternativa más que ponchar (detener) trenes y subirnos para seguir avanzando”.

Los migrantes refieren que, ahora que están subidos en el nuevo tren, no quiere avanzar, porque al parecer son vagones cargados de combustible y mencionan que los vagones en los que estaban varados, ahora han llegado máquinas pero para regresarlos.

Sin embargo, los migrantes consideran que realmente la empresa ferroviaria ni las autoridades migratorias quieren avanzar ningún tren que lleve migrantes arriba y prefiere parar los vagones y seguir dejándolos abandonados en Cañitas.

Por tanto, la situación se podría seguir agravando en este punto, ya que en el nuevo tren venían más migrantes procedentes de Ciudad de México y Aguascalientes.

Cabe mencionar que este grupo de migrantes tienen más de cinco días varados en diferentes tramos ferroviarios de Zacatecas, al menos en los municipios de Enrique Estrada y Calera permanecieron tres días varados, pero, cerca de la medianoche del viernes también lograron detener otro tren que pasaba por el lugar y se subieron para seguir avanzando.

Sin embargo, solo avanzó hasta el municipio de Cañitas de Felipe Pescador y desde la madrugada de ayer sábado, fueron desconectadas las máquinas y dejaron a miles de migrantes en los vagones.

Las autoridades gubernamentales de Zacatecas han informado que han pedido a la empresa Ferromex que es la que administra esta ruta, “que permita que el tren continúe con su recorrido”, pero, la respuesta que han recibido de dicha empresa es que el tren “se encuentra detenido debido al tránsito limitado en Estados Unidos y Canadá”.

Hasta el momento, no hay nueva información de las autoridades gubernamentales que informe si hay o no avances para que los trenes en la zona de Cañitas sigan avanzando.

