Miembros de la población LGBT de Morelos acusan a diputado local de tomar represalias en su contra

Cuernavaca.- Integrantes de la comunidad LGBT protestaron nuevamente en el Congreso de Morelos para denunciar que el diputado Roberto Yáñez Moreno, ahora del Partido Morelos Progresa, emprendió represalias en contra de dos de ellos, que se manifestaron la semana pasada para exigir su separación del cargo.

Gabriel Villanueva dijo que él y su compañero, Helen Cervantes, fueron despedidos de su trabajo que tenían en una organización, presuntamente por órdenes del diputado Roberto Yáñez porque no le gustó la manifestación en su contra.

“Nuestra molestia es que él no debería estar usando ese lugar, puesto que no pertenece a la comunidad y en lugar de apoyarnos, siempre va a tratar de ‘chingarnos’, como lo hizo conmigo y logró que me despidieran en mi trabajo”, expresó Gabriel Villanueva.

Con sus banderas de colores alusivos a la Diversidad Sexual, protestaron afuera del recinto legislativo para denunciar que han sido víctimas de hostigamiento, tras la movilización que realizaron el pasado miércoles para pedir la salida de Roberto Yáñez como diputado porque no los representa.



Afirmó que a pesar de estas amenazas seguirá alzando la voz para evitar que políticos sigan usurpando un cargo.

“No lo reconocemos como representante de la comunidad, se aprovecha de que tiene dinero y puede comprar voluntades”, dijo.

Luego de varios minutos de protesta, el legislador local atendió a una comitiva y aseguró que se trata de un malentendido.

Comunidad LGBT rechaza designación de Roberto Yáñez

El jueves pasado el grupo de manifestantes arrojó huevos a las instalaciones del Poder Legislativo para exigir la remoción de Roberto Yáñez Moreno como diputado local y representante de esta comunidad.

“Fuera Roberto”, gritaron una y otra vez mientras lanzaban huevos en la entrada principal del recinto legislativo.

Los integrantes de la Diversidad Sexual demandaron a los diputados locales la destitución de Roberto Yáñez, porque no representa a este grupo de la población y solo está usurpando funciones en el Poder Legislativo.



Yáñez Moreno tomó protesta como diputado en sustitución de su tío Juan José Yáñez Vázquez, que falleció a finales de marzo.

Helen, integrante de la Diversidad Sexual, lamentó que los legisladores se cuelgan de la comunidad lésbico-gay para su beneficio personal, pero cuando se trata legislar a favor de la diversidad sexual no lo hacen.

“Como mujer trans he pasado mucha discriminación en el sector salud y áreas gubernamentales y jamás se nos ha respetado como lo que somos, por eso venimos a exigir respeto a nuestros derechos”, dijo.

