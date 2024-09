Hermosillo, Sonora.- El gremio ganadero de Sonora esta asustado tras lo que acaba de suceder con la muerte del Luis Alejandro Morales Aguilar en manos del crimen organizado, reconoció el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS).

"El sector ahorita está asustado por lo que acaba de suceder, preocupados por lo que pasó, no los juzgo", expresó a Juan Carlos Ochoa Valenzuela.

Morales Aguilar, era socio activo de la Asociación Ganadera Local General de Hermosillo, y hermano del Consejero de esta organización y actual Secretario de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), fue asesinado en por un grupo armado el pasado 27 de agosto en el rancho Agua Blanca, localizado cerca del retén militar de Querobabi, municipio de Opodepe.

Por tal motivo, este lunes 2 de septiembre, el líder ganadero sostuvo una reunión con el gremio horas antes de un encuentro con el gobernador Alfonso Durazo para presentarle una radiografía de la situación de inseguridad que viven los ganaderos de Sonora.

Agremiados le han expresado temor porque en caminos ven transitando a grupos armados y ello les genera un ambiente de inseguridad, de miedo. "Ha habido gente que dice que ha sido amenazada y que mejor decide no ir para los ranchos, otros dicen que ahí hay campamentos y están establecidos, que se sienten muy incómodos".

"Pues dicen y dicen pero hoy necesito que del dicho pasen a la denuncia formal y ayuden al Presidente -de la UGRS- a levantar la voz y exigir lo que todos los sonorenses y la gente de bien queremos un estado de derecho y seguridad para todos".

Los rancheros han reportado la presencia de personas armadas, inseguridad, amenazas.

"Hablan de amenazas, hablan de que los trabajadores no se sienten seguros, hablan de qué los hijos ya no quieren seguir en este negocio, por lo mismo es grave".

"La situación, sinceramente sin andar con regateos ni con 'politiqueadas' que a mí no se me dan. La situación se puede tornar grave, si no hacemos lo que tenemos que hacer todos", auguró.

El problema de inseguridad, "obviamente está focalizado en diferentes puntos del Estado, pero eso no nos da mucha tranquilidad, si no le paramos, haz de cuenta que los focos van a seguir creciendo".

Descartó que se estén creando grupos de autodefensa. "Eso está totalmente descartado, eso sería caer ya en otros niveles que no quisiéramos, por supuesto la gente todavía está muy tranquila, aunque con el dolor que ahorita traemos todos, pues nos hace decir cosas que muchas veces las hablamos con el corazón, no tanto con la cabeza".

Venimos de una tragedia que conmovió no nomás al gremio, sino a todo el estado de la sociedad, externó Juan Carlos Ochoa Valenzuela.

"En general, esto provoca que se tomen acciones ya definitivas contra el tema de inseguridad en el Estado, obviamente, yo como presidente de la Unión Ganadera, estoy obligado a invitar a todo el gremio para que vengan y me expongan a mí la realidad de la situación para a su vez, ser el portavoz con el gobierno del Estado sobre una realidad que ya no podríamos ocultar".

Tras una reunión previa al encuentro con el gobernador de Sonora, mencionó que los agremiados le expusieron la problemática en general.

"Yo creo que fueron prudentes en cuanto a no meterse mucho en dificultades por obvias razones, pero es sentir que era la intención de esta junta, así lo percibí, lo traigo e hice mía su preocupación y su indignación".

"Se está viendo mucho abandono de los ranchos, se está viendo que la gente ya le está perdiendo la fe a actividad, no se sienten seguros, hablan de qué los empleados no les duran, se les van porque tienen miedo".

Sobre las carreteras y los caminos, los rancheros expresaron su inseguridad, su enojo, si tú quieres su frustración, en muchos casos dieron muchos ejemplos".

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora dijo que lo acompañará una comitiva a la reunión con el gobernador, son personas que han sufrido en carne propia problemas serios: "se va a enterar de viva voz de la realidad".

"Es un gobernador que pertenece este gremio, que tiene la empatía con nosotros, esto va a ser de tomar acciones inmediatas", aseguró.

