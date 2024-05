TUXTLA GUTIÉRREZ,CHIS.- Debido a las altas temperaturas registradas en las recientes horas y el pronóstico semejante para varias regiones de Chiapas, la Secretaría de Protección Civil del estado mantiene el llamado a que la población continué con medidas de autoprotección.

El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua indicó que en las últimas 72 horas, las temperaturas más elevadas se registraron en los municipios de Chiapas de Corzo con 42.5°c, Chicoasén, Villa Corzo, Villaflores y Mezcalapa con 42° c. Así como Tecpatán con 41.5° c y Salto de Agua con 41.2°c; en Tuxtla Gutiérrez se registró una máxima de 40.3° c.

En las próximas horas los registros de temperatura máxima en gran parte de Chiapas oscilarán entre los 35 a 38°c, en algunas zonas serán de 40 a 43°c.

Las autoridades explicaron que una ola de calor es un período de calor que se mantiene durante 3 o más días consecutivos y deriva de la acumulación de aire caliente dentro un domo. La onda de calor se forma cuando una masa de aire caliente se acumula en condiciones estáticas y áridas en el verano, esta gran masa es empujada hacia abajo por la alta presión atmosférica y se comprime haciéndolo aún más caliente.

Las altas temperaturas pueden ocasionar consecuencias graves a la salud, entre ellas, insolación, desmayos, golpes de calor, deshidratación, enfermedades diarreicas agudas y padecimientos de la piel.

Protección Civil recomendó a la población extremar precauciones y evitar exponerse al sol por tiempo prolongado, además, mantenerse hidratados para evitar un golpe de calor, evitar asolearse entre las 11 de la mañana a cuatro de la tarde.

Sugirió usar ropa clara, lentes de sol, gorra, sombrero o sombrilla, usar protector solar con factor solar 30 o mayor, consumir frutas y verduras frescas y buscar lugares frescos. En el exterior no dejar esperando dentro del vehículo vehículo a niños o mascotas, no dejar bidones con combustible o con residuos, ni productos cosméticos como acetona o pinturas que puedan generar un efecto químico, tampoco dejar lentes de aumento o cristales sobre el tablero ya que podrían producir el efecto lupa.

En el caso de los alimentos, el calor favorece el crecimiento de poblaciones de microorganismos, en especial, las bacterias que aceleran la descomposición de los alimentos que aumenta la probabilidad de contraer enfermedades gastrointestinales.





