La madrugada del domingo un hecho atroz conmocionó a los habitantes en Salvatierra, Guanajuato luego de que hombres armados asesinaran a sangre fría a 11 jóvenes e hiriera a 14 más, según las últimas cifras de la Fiscalía de Guanajuato, pero ¿qué pasó en la posada de Salvatierra?

La posada se realizó el sábado 16 de diciembre en la Ex hacienda de San José del Carmen, ubicada sobre el kilómetro 7.8 de la carretera Salvatierra-Cortazar, sin embargo, la festividad duró hasta la madrugada del domingo 17 de diciembre, en donde un grupo de amigos celebraban el inicio de la época decembrina.

No obstante, la festividad terminó en tragedia cuando hombres armados comenzaron a disparar contra las personas presentes, además de incendiar algunos vehículos.

Alrededor de las 02:00 de la mañana se emitió una alerta a las autoridades municipales sobre la situación, por lo que cuerpos de emergencia acudieron al llamado.

Por medio de redes sociales, se comenzaron a difundir fotografías de los asistentes de la posada, en ella se observa a más de 50 personas. Hasta el momento las autoridades no han confirmado el total de invitados.

La última foto en la que se muestra las y los jóvenes en la posada en Salvatierra, Guanajuato. Foto: Especial

1. Alcalde de Salvatierra asegura que víctimas asesinadas “eran buenos jóvenes”

El alcalde de Salvatierra, Germán Cervantes Vega, a través de sus redes sociales, condenó los hechos y envió condolencias a los familiares de las víctimas, jóvenes que se hallaban en la comunidad de San José del Carmen.

"Estamos en completa disposición y coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado para el pronto esclarecimiento y la detención de los responsables. Mis oraciones y las de mi familia están con los familiares de las víctimas", se lee en una publicación de Facebook.

Asimismo, indicó que los jóvenes no formaban parte de grupos del crimen organizado y enfatizó que "eran jóvenes buenos; ciudadanos salvaterrenses, buenos. No eran criminales”.

Aseguró que tienen coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado para esclarecer los hechos.

2. AMLO afirma que Guanajuato requiere un “trato especial

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que esa entidad requiere un “trato especial”, pues no es la primera vez que se presentan hechos de ese tipo e insistió en que debe cambiar el Fiscal Carlos Zamarripa.

“Guanajuato requiere de un trato especial, ya son varios casos así, es un problema estructural de fondo, que se dejó crecer por distintos factores, es de los estados, no todo el estado, esa franja, con más consumo de droga, eso habría que analizarlo y como también se creó ese comercio de droga, cómo se permitió tanto tiempo la operación de grupos del crimen organizado, que relación de las organizaciones criminales, sus vínculos, los acuerdos y cómo evitar que siga corriendo”.

En conferencia de prensa el Mandatario lamentó el asesinato de los jóvenes que estaban en una posada y envió su pésame a los familiares de las víctimas.

“Nuestro abrazo sincero a los familiares de los jóvenes que perdieron la vida, es un crimen atroz, estaban en una posada y llegaron a asesinarlos”.

Reiteró que su exigencia que se remueva del cargo al Fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, quien tiene una “fuerza política descomunal, es como si él fuese gobernador, apoyado de grupos con mucha influencia”.

3. Masacre en Salvatierra fue ocasionada por hombres armados: FGE

La Fiscalía General del Estado informó recientemente que la masacre en la ex hacienda de San José del Carmen fue ocasionada por un grupo de hombres que sin ser invitados llegaron a la posada que se celebraba en lugar, por lo que los organizadores les pidieron que se retiraran y luego volvieron con refuerzos y dispararon contra las personas que ahí convivían.

En donde, los peritos de la Agencia de Investigación Criminal localizaron varias armas largas de diversos calibres.

“Un grupo de personas llegaron al lugar de la convivencia, por lo que varios de los asistentes que se encontraban en el evento les pidieron que se retiraran y ante ello se retiraron, pero posteriormente regresaron acompañados de otro grupo de personas que portaban armas de fuego y fue en ese momento que comenzaron a disparar contra los presentes”, indicó en un reporte de los avances de la investigación.

Durante el altercado se reportaron una gran cantidad de casquillos en el lugar, además de que varias personas fueron lesionadas.

4. "Te amaré hasta el final de mis días": el duro testimonio de una madre

En redes sociales, Ximena Almaraz, hermana de Héctor "N", quien fue identificado entre las víctimas que perdió la vida en el atentado, lamentó los hechos y pidió comprensión por el dolor que ella junto a su familia está atravesando.

"Eras mi todo gordoño, no me imagino una vida sin ti. Descansa tranquilo, porque tú siempre fuiste ese rayito de luz en nuestras vidas, eras como el curita en el alma que hacía que todo estuviera bien. No tengo palabras hermanos, no puedo creer en lo efímera que es la vida; solo sé que disfrutaste cada momento, cada día, a cada persona, eras feliz con todo lo que te rodeaba. Te voy a amar hasta que mi corazón deje de latir y aún más allá mi gordo".

Mientras que su madre Angie Almaraz dijo estar destrozada tras el fallecimiento de su hijo por parte del crimen organizado.

“Gordito de mi corazón, le doy gracias a Dios y a la Virgen por haberme elegido para ser tu mamá durante éstos 16 años, por darme la dicha de coincidir en ésta vida contigo, siempre serás la irreverencia más bonita, el corazón más puro y la sonrisa más sincera, mi niñote bello de ojos bonitos, no sólo te vas tú, te llevas la alegría de la casa, las risas espontáneas, los abrazos sinceros, los chistes raros, las vaciladas, me dejas hecha pedazos que no se cómo acomodar, quién va a cantar y escuchar música todo el día, quién me va a regañar por estar achacosa, quién se acostará junto a mí para que le rasque la cabeza, quién me dirá "te amo má" cada vez que me llamaba”.

“Te amaré hasta el final de mis días, esperaré paciente el momento de volver a abrazarte: tu mamá!!”, escribió.

Por su parte, Paulina Lopez, pareja de Antonio "N" confirmó el deceso de su novio y admitió su pesar en redes sociales.

"Mi corazón se van con ustedes, es un dolor en el pecho inexplicable. Lamentablemente noticia mis Antonios. Los amo por siempre!!".

“Mi hijo quería especializarse en el campo y ayudar a la gente”

5. Grupo musical pide donadores de sangre para las víctimas

El grupo musical Dinastía Cornejo confirmó el fallecimiento de Juan Luis García Espitia, quien formaba parte del staff de Dinastía Cornejo, por lo que pidieron a sus seguidores apoyo para cubrir los gastos fúnebres.

Dinastía Cornejo amenizaba la posada decembrina la noche del sábado y madrugada del domingo, cuando un grupo de hombres armados irrumpió el lugar.

Ante la situación tan crítica, la banda recurrió a sus redes sociales para solicitar la ayuda de sus seguidores en la obtención de donadores de sangre que pudieran contribuir al tratamiento de los músicos heridos que se encuentran en el hospital general de Salvatierra.

Asimismo, indicó la cancelación de todas las presentaciones programadas a partir de este fin de semana, en señal de duelo y respeto a los afectados por el violento suceso.

6. Pobladores alistan protesta pacífica por jóvenes asesinados en Salvatierra

Pobladores, vecinos, amigos, seres queridos y todos aquellos cansados por la violencia, alistan una marcha en honor a los 11 jóvenes asesinados.

“Hoy Salvatierra está manchado de lágrimas, sangre y dolor, un dolor que ha penetrado en nuestro lindo pueblo, un sentimiento que ningún salvaterrense va a olvidar”, se lee en la convocatoria a la movilización que se llevará a cabo mañana miércoles, 20 de diciembre, a las 18:00 horas.

La publicación difundida en redes sociales explica que esto es para unirse, también, al dolor de los familiares de las víctimas que están pasando por un mal momento luego de que el crimen organizado les quitara a sus familiares.

“Que el llanto y la tristeza de todo un pueblo sea un reflejo de todo el amor y toda la luz que esas almas han traído a nuestras vidas”, expresan.

La marcha será desde el jardín principal a la explanada del Carmen para dejar las veladoras alrededor del árbol “buscando la luz en la oscuridad”. * Con información de Corresponsales

