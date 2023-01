María Elena Ríos: Suspensión de arraigo domiciliario para Vera Carrizal puede durar solo 4 meses

La saxofonista mixteca, María Elena Ríos Ortiz, explicó a EL UNIVERSAL que su equipo legal interpuso un recurso de amparo ante la resolución que otorgó el juez Teódulo Pacheco Pacheco, en la audiencia donde la defensa de Vera Carrizal buscaba el cambio de medida cautelar, de prisión preventiva a arraigo domiciliario, logrando así, la suspensión del traslado del imputado.

“Se presentaron las pruebas de que no era adecuado el domicilio, después de una inspección. La jueza resolvió la suspensión porque por el momento no existen condiciones, pero se trata de una medida que no es definitiva”, explicó la también defensora y activista.

La suspensión, acota, da un periodo para que la impugnación que interpuso su equipo legal encabezado por la abogada, Diana Cristal González Obregón, y que se entregó el miércoles, permita la revisión de la audiencia en la que se otorgó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arraigo domiciliario a Juan Antonio Vera Carrizal, presunto responsable intelectual del ataque con ácido que María Elena sufrió el 9 de septiembre de 2019, en su domicilio, en Huajuapan de León, en la Mixteca de Oaxaca.

No obstante, la revisión del recurso de impugnación, puede durar hasta cuatro meses, destacó Ríos Ortiz.



María Elena ya se reunió con Rosa Icela Rodríguez Velázquez

La noche del miércoles, María Elena se reunió con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez en la Ciudad de México, donde la funcionaria federal reiteró el apoyo del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

“Me manifestó que cuento con su respaldo y su rechazo a los actos de impunidad en mi proceso de feminicidio”, informó tras la reunión la joven oaxaqueña.



