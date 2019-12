Marchan en Guanajuato contra inseguridad, asesinatos y violencia sexual

Guanajuato, Gto.- Hartos de la inseguridad , asesinatos y acoso sexual contra estudiantes, cientos de alumnos de la Universidad de Guanajuato se manifestaron esta tarde en el Centro Histórico de León.

“¡No más violencia, no más violencia!”, gritaron con el puño arriba.

A la manifestación se unieron estudiantes de diversas universidades, entre ellas la Escuela Nacional de Estudios Superiores, UNAM León, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Iberoamericana, La Salle, EPCA, Universidad Tecnológica de León, Universidad de León, Unitec, y alumnos de preparatoria de diversos planteles.

Unidos exigieron justicia y seguridad, además se expresaron en contra del acoso y hostigamiento sexual.

Exigieron “Justicia para Ana Daniela”, la estudiante de la licenciatura de Biología Experimental de la UG, asesinada el sábado pasado en su casa, en la colonia Noria Alta de la ciudad de Guanajuato. “¡No fue suicidio, fue feminicidio!”, señalaron.



Más de 500 jóvenes marcharon desde el exterior del Fórum Cultural hasta la plaza principal, con mensajes escritos en sus manos y lanzando consignas por la inseguridad dentro y fuera de las aulas.

“¿Por qué?, ¿por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina?”, “¡León escucha, esta es tu lucha!”; “Señor, señora, no sea indiferente que matan estudiantes en la cara de la gente”, “Me quiero titular, no quiero que le entreguen mi cuerpo a mis papás”, “¡Nos están tocando!”, fueron algunas de las consignas.

En el trayecto repartieron volantes con las exigencias de la comunidad estudiantil de la UG, para que los casos de acoso que involucran a maestros en contra de estudiantes sean retomados y se ejecuten las sanciones pertinentes.

Frente a la plaza principal tendieron una alfombra de cartulinas con sus demandas, frente a la Presidencia Municipal.



En seis puntos, la comunidad estudiantil resumió sus peticiones a la UG: Que dejen de encubrir las muertes y el acoso en contra de estudiantes; horarios razonables para ir a clases; no tolerancia ni impunidad a acosadores; atención psicológica eficiente y suficiente (para alumnos); mayor asignación de recursos enfocada a la seguridad de estudiantes; y casetas de policías competentes en zonas de mayor concentración estudiantil (en la capital del estado).

Por la mañana, durante un encuentro con el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres; el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino; el Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, y el alcalde Guanajuato, Alejandro Navarro, la comunidad estudiantil entregó la propuesta de convenio para la protección de los estudiantes y sanción a los acosadores.

Los alumnos exigieron el cese de los maestros acosadores.

Mencionaron que información de la Unidad Nacional de Transparencia revela que de enero 2012 a enero de 2019, la Fiscalía ha iniciado 116 carpetas de investigación por delitos de acoso secual ocurridos en Guanajuato y de ellas 14 llegaron a un juez y en ninguna se obtuvo sentencia condenatoria.

Describieron que de 2016 a 2019, la Universidad de Guanajuato reporta el registro de 24 casos de acoso y 29 de hostigamiento. De los casos denunciados “se ha exonerado a un profesor investigador de tiempo completo, el doctor Julio César Kala, y se ha suspendido a seis profesores sólo por ocho días del campus Guanajuato y sólo se ha despedido a un administrativo: el exdirector de la división de ingeniería del campus Irapuato”.

El pasado 4 de diciembre las alumnas y alumnos de la Universidad de Guanajuato iniciaron un paro y toma del edificio central por el asesinato de Ana Daniela. Este sábado mencionaron que otros estudiantes agraviados son Wendy Morales Suarez, Jorge Alberto Rodríguez Rocha y Lesbi.

“Ya no queremos más acoso ni asesinatos, ni feminicidios, ni suicidios, no más violencia, el caso de nuestra compañera Daniela Vega no es un caso aislado, sólo es la punta del iceberg de toda nuestra lucha, la gota que derramó el vaso de nuestro hartazgo”, expusieron.

