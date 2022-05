Los 7 periodistas asesinados con Cuitláhuac García

1.- Celestino Ruiz era reportero del Gráfico de Xalapa, murió baleado cuando se encontraba en su casa en la localidad de La Bocanita, en el municipio de Actopan. Meses antes de su asesinato, denunció que recibió amenazas del entonces alcalde panista Paulino Rivera.

Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron a la detención de los dos presuntos autores materiales del atentado en el que falleció, además se giró orden de aprehensión en contra del exalcalde, quien se encuentra prófugo.

Apenas este 5 de mayo, uno de los autoridades materiales que fue identificado como expolicía municipal, recibió una sentencia de 32 años por el crimen en contra de Celestino Ruiz, el otro implicado continúa bajo proceso.



2.-María Elena Ferral fue asesinada a balazos en marzo de 2020 en Papantla; ejercía el periodismo en la región norte del estado de Veracruz como corresponsal del Diario de Xalapa y dueña del medio Quinto Poder.

En mayo del 2020, la Fiscalía General del Estado informó que se habían concedido 11 órdenes de aprehensión en contra de presuntos implicados en su asesinato. Actualmente, seis hombres ya fueron detenidos, entre ellos un reportero, José “N”, quien fue señalado por facilitar información a un grupo criminal que asesinó a la periodista.

Sin embargo, Basilio Picazo, exdiputado de Papantla y exalcalde de Coyutla, quien es señalado como autor intelectual se encuentra prófugo desde 2019, en medio del reclamo de familiares de María Elena Ferral que señalan los vínculos en el poder que sostienen la impunidad que existe en el caso.



3.- Julio Valdivia fue asesinado el 9 de septiembre de 2020 en el municipio de Tezonapa, fue decapitado y su cuerpo arrojado a las vías del tren. El reportero del Diario El Mundo de Córdoba, daba cobertura a información policíaca, en una de las regiones más peligrosas ubicada en los límites entre Veracruz y Oaxaca.

De acuerdo con el testimonio de familiares, Julio Valdivia había contado que recibió amenazas antes su asesinato, sin embargo, no obtuvo ayuda. El 31 de marzo, la Fiscalía General del Estado informó sobre la detención del presunto autor intelectual del crimen en su contra.

El detenido que fue vinculado a proceso por homicidio calificado, es Gustavo Abigail “N”, alias “El Pino”, hijo de Gustavo Díaz Sánchez, alias “El Gato”, diputado local de Oaxaca que fue detenido en el municipio de Fortín el cuatro noviembre de 2021.



4.- Jacinto Romero, conductor de Oriesterio F.M. fue asesinado el 19 de agosto de 2021 de al menos dos disparos cuando viajaba en su vehículo en el bulevar Reforma del municipio de Ixtaczoquitlán, en la región de Las Altas Montañas de Veracruz.

Romero Flores cubría información general y escribía la columna El enano del Tapanco. El periodista laboró por años en el Sol de Orizaba hasta que fue despedido por un recorte de personal. También colaboraba en un programa de radio llamado Dígalo sin miedo, con el antropólogo Jesús Lobato.

A ocho meses de su homicidio, la Fiscalía General del Estado detuvo a cuatro personas vinculadas con el crimen, en una trama que involucra a exfuncionarios municipales y funcionarios municipales electos que no rindieron protesta en su cargo.

El 18 de noviembre del 2021, fueron vinculados a proceso Ana Laura “N”, Casto “N”, hermano de la entonces síndica de Ixtaczoquitlán, Cándida Ana Hernández Sánchez, y Roberto Trinidad "N", regidor electo de Morena en ese municipio.

Para el 15 de abril, fue detenido el regidor electo de Ixtaczoquitlán por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Patricio Alejando de los Santos Rosas, alias "Munrra".



5.- José Luis Gamboa Arenas, director del medio digital Inforegio, fue asesinado en calles del fraccionamiento Floresta de la ciudad de Veracruz durante la noche del 10 de enero de 2022. El cuerpo presentaba varias heridas de arma punzocortante y se encontró en una zona con poca iluminación.

Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador del 7 de abril, se informó que se tenía identificados plenamente a los presuntos responsables del periodista veracruzano, pero fue hasta el 26 de abril que se informó la detención del presunto responsable del crimen.

El detenido fue identificado como Eduardo “N”., sobrino del comunicador, quien fue vinculado a proceso por un juez de control. Aunque José Luis Gamboa daba seguimiento y realizaba comentarios editoriales sobre temas de política y narcotráfico, la investigación que realizan autoridades descartan su ejercicio profesional como el móvil.



6 y 7.- Yesenia Mollinedo Falconi, directora del portal El Veraz y la camarógrafa Sheila Johana Olivera, fueron asesinadas a balazos cuando se encontraban en un automóvil particular en el municipio de Cosoleacaque, en la región sur del estado de Veracruz.

Autoridades estatales confirmaron que por el momento existen cuatro líneas de investigación sobre el crimen, entre los que se encuentra el ejercicio periodístico. Sin embargo, hasta el momento no existe información sobre el avance de las investigaciones.

Familiares de Yesenia afirman que antes de ser asesinada avisó a su familia que había recibido varias amenazas de un grupo criminal.

Alianza de Medios Mx

