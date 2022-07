Lo que sabemos del feminicidio de Luz Raquel Padilla, quemada viva en Jalisco

Luz Raquel Padilla fue atacada el pasado 16 de julio en Zapopan, Jalisco. Ese sábado por la noche, cinco personas le rociaron un líquido flamable y le prendieron fuego.

Cuando los policías que atendieron el reporte llegaron al lugar, la encontraron con quemaduras en brazos, piernas y rostro, por lo que fue trasladada al hospital, donde se reportó que tenía quemaduras en 90% de su cuerpo; murió el martes pasado a consecuencia de sus heridas.



Tenía un hijo con autismo y había sobrevivido a un ataque con químicos

Desde el pasado 17 de mayo, Luz había publicado en redes sociales fotografías de amenazas en su contra pintadas en las paredes del lugar en que vivía, en la colonia Arcos de Zapopan, y pedía apoyo a las autoridades estatales.

Por su parte, la organización Yo cuido México, a la que pertenecía, denunció que constantemente era amenazada por sus vecinos debido a que su hijo, con autismo, hacía ruidos que no toleraban; según la misma organización ya había sobrevivido a un ataque que denunció, pero las autoridades ignoraron.

“No fue el primer incidente, semanas antes Luz Raquel sobrevivió a un ataque con cloro de uso industrial en la zona del tórax, nuestra compañera presentó una denuncia ante la comisaría de Zapopan sin recibir debida atención ni seguimiento a su denuncia", publicó la organización.





Denuncian omisión de autoridades

Aurora Natalia Rojas, coordinadora en Jalisco del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, consideró que en este caso las autoridades de Zapopan fueron omisas, pues Luz Raquel solicitó ser integrada al programa Pulso de Vida, una medida de protección mediante la cual las mujeres en riesgo pueden solicitar auxilio inmediato mediante un dispositivo conectado directamente con la comisaría de policía.

Indicó que el argumento para no incluirla en el programa fue que su problema era vecinal y no corría riesgos.

Al respecto, el Ayuntamiento de Zapopan informó que el día de la agresión las medidas de protección solicitadas por el Ministerio Público a favor de Luz Raquel tras denunciar a su vecino habían expirado, pues tenían una temporalidad de 60 días (del 9 de mayo al 9 de julio); ante esto, el Fiscal del Estado recordó que eso es un asunto meramente técnico, pues de acuerdo a la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esas medidas siempre deben estar vigentes.

Además, la Comisión Estatal de Derecho Humanos inició una investigación sobre el actuar de las autoridades pues considera que hay indicios de omisiones graves que incidieron en la muerte de Luz Raquel.

Dictan prisión preventiva a vecino de Luz Raquel

Personal de la Unidad de Investigación en delitos contra Mujeres en razón de género imputó delitos contra la dignidad de las personas, amenazas y lesiones a Sergio Ismael “N”, vecino de Luz Raquel y a quien había denunciado en mayo pasado.

El hombre permanecerá en prisión preventiva justifica por el término constitucional ya que su defensa solicitó la ampliación para la continuación de la audiencia la cual se realizará el próximo martes.

Sergio “N” agredió física y verbalmente a la afectada el pasado 5 de mayo luego de que se molestó porque su perro se mojó después de que a Luz Raquel se le cayó una cubeta de agua.

De acuerdo con el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, no se tienen indicios de la presencia de Sergio “N” en el lugar donde Luz Raquel fue atacada.



AMLO atribuye feminicidio a “proceso de individualización” del periodo neoliberal

Tras el feminicidio, el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó el caso “al proceso de individualización que se impulsó en el periodo neoliberal”.

En su conferencia mañanera de este jueves, López Obrador fue cuestionado por los casos de Luz Raquel Padilla, de Debanhi Escobar y de agresiones contra mujeres, además de la estrategia del Gobierno para tratar estos asuntos.

“Mire, hay que ver las cosas en el fondo, las causas. Y aunque algunos no coincidan con mi manera de pensar, además no tienen por qué coincidir, cada quien es libre y no puede haber un pensamiento único, yo atribuyo, quizá por mi formación profesional, por mi formación en la ciencia social, atribuyo todo esto al proceso de individualización que se impulsó en el periodo neoliberal”, respondió.

“Durante mucho tiempo se hicieron a un lado los valores, los valores morales, culturales, espirituales y se elevó a rango supremo lo material, eso es parte de la política neoliberal, había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Son de los daños que causó la política neoliberal, que no se reflejan en lo económico, incluso en lo material”, agregó.

