Ciudad Victoria.- La presidenta estatal de Morena, Yuriria Iturbe Vázquez, afirmó que la del 2 de Junio en Tamaulipas fue una victoria contundente que le otorgó a la próxima presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, más de un millón de votos en la entidad.

Iturbe hizo el siguiente comparativo: “nuestro líder y guía, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo 786 mil 210 votos en Tamaulipas en el 2018, que significaron el 48.06 por ciento de la votación en todo el estado; hoy, seis años más tarde, el pueblo de nuestro Tamaulipas nos dio un millón 013 mil 715 votos”.

Aseguró que esos niveles de votación ocurrieron por el trabajo y la confianza, además, que por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, se dispuso de los recursos para que se desarrollara una jornada electoral en paz y copiosa.

Lee también Resguardan 167 mil huevos de tortuga lora en Tamaulipas

“Tenemos el dato que en esta elección participaron siete mil 500 elementos de seguridad de las diferentes corporaciones estatales y nacionales y 180 mil ciudadanos y ciudadanas… Gracias a todos y cada uno de ellos también”, añadió.

Con estos resultados, dijo la presidenta estatal de Morena, el reto es enorme, de responder a cada reclamo.

“No debemos dejar a nadie atrás. Que no se nos olviden los principios que nos sustentan como movimiento humanista y con una gran base social que sigue exigiendo: no mentir, no robar y no traicionar”.

Lee también Tamaulipas: INM realiza el retorno asistido a familias migrantes de Kazajistán

Reiteró que la del 2 de Junio fue una victoria contundente, que ni en sus mejores épocas logró ningún partido político, “ni siquiera el PRI, con su carro completo y qué decir su famosa aplanadora”, expresó.

Aseguró que Claudia Sheinbaum ejercerá el poder con legitimidad popular, y con la mayoría en las Cámaras, y que ese mismo escenario se replicará aquí, “donde la coalición Sigamos Haciendo Historia en Tamaulipas obtuvo la representación en 7 de 8 distritos electorales federales, así como las dos senadurías de mayoría en la Cámara Alta.

Mencionó que también se logró la mayoría calificada en la Legislatura local, en la que se ganaron 21 de los 22 distritos electorales de mayoría relativa, a los que se sumarán los de representación proporcional, que están por definirse.

Lee también Se gradúan 152 alumnos en enfermería, nutrición y salud de la Universidad Autónoma de Tamaulipas

“Y con mucho orgullo ganamos la mayoría de los municipios, Tamaulipas es y seguirá siendo territorio morena”, añadió Yuriria Iturbe Vázquez.

En la rueda de prensa estuvo acompañada por el consejero Américo Villarreal Santiago; así como por Rómulo Pérez Sánchez, así como los secretarios General, de Finanzas, de Organización, de Comunicaciones, de Educación, de Formación, Capacitación e Igualdad y no Discriminación, de Jóvenes, la Secretaria de Mujeres, la secretaria de Derechos Humanos y Sociales y la de Producción y del Trabajo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jf/cr