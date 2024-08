Jueces, magistrados, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y hasta estudiantes, manifiestan su rechazo a la iniciativa contra la Reforma Judicial propuesta por el ejecutivo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y cuya propuesta más discutida es la elección de jueces y magistrados por voto popular.

Este jueves suman un par de semanas en las que distintos sectores sociales en todo México expresan su rechazo a que continúe la validación de dicha reforma, y en protesta se han incorporado a las movilizaciones callejeras al rededor de los estados.

Con lemas como “¡No a la reforma!” y “¡No están solos!” es que la lucha para defender al Poder Judicial sigue manifestándose en todo México. Así se viven las movilizaciones este jueves 29 de agosto en territorio nacional.

Estudiantes de la Universidad de Guanajuato se unen a la lucha contra reforma judicial

Guanajuato, Gto.- Estudiantes y docentes de la Universidad de Guanajuato (UG) repudiaron la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y se unieron a la lucha de jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF). "¡La justicia no se vota!”, expresaron.

Académicos y alumnos de Derecho y Ciencias Políticas se manifestaron en las escalinatas de la UG en contra de la eliminación de la carrera judicial, luego caminaron hasta la Plaza de la Paz , en donde se unieron a la protesta de este jueves de 500 juzgadores y personal del PJF.

Los futuros abogados manifestaron su respaldo a la resistencia, alentaron a los asistentes a no rendirse y seguir con las marchas. “¡No a la reforma!”, “¡No están solos!”, "No somos oposición, somos estudiantes”, “Si el pueblo se informa, no pasa la reforma”, “Queremos jueces valientes”, escribieron en cartulinas.

Los universitarios expusieron su rechazo a la iniciativa de López Obrador que pretende la elección de jueces por voto popular, lo que responde a intereses políticos, y hará más difícil la obtención e impartición de justicia.

Siguen manifestaciones en los estados contra Reforma Judicial propuesta por AMLO. Foto: Especial

“Un poder judicial impuesto a una votación popular genera un trato injusto para todos, no habrá protección de nuestros derechos fundamentales, el actual gobierno es un obstáculo por su autoritarismo”, dijo la estudiante Paulina Gutiérrez. Advirtió que en México no debemos dejarnos dividir.

Otro de los estudiantes recordó que la magistrada Lenia Batres y toda su familia están metidos en el erario público y son amigos del presidente. "¡Fuera, fuera!", gritaron los participantes.

Alentaron a los trabajadores, jueces y magistrados a no rendirse, salir a marchar, porque no están solos, “estamos con ustedes”. “¡Qué viva la división de poderes!, ¡qué viva la Universidad de Guanajuato!, ¡qué viva el Poder Judicial!”, gritaron mientras sus compañeros ondeaban la Bandera Nacional.

Uno de los académicos expresó que la comunidad universitaria se une a la protesta para defender a la nación, al Poder Judicial de la Federación. “No dejen de luchar, amen a su nación, aquí estamos nosotros”.

Siguen manifestaciones en los estados contra Reforma Judicial propuesta por AMLO. Foto: Especial

“Aguja, Hilo y Expediente, el Poder Judicial te defiende”, “Sin Poder Judicial, ¿quién te va amparar?”, “No son privilegios, son nuestros derechos”, repitieron en la protesta.

El magistrado Armando Díaz López, coordinador de magistrados del estado de Guanajuato, comentó que desde la semana pasada tenían programado el ejercicio de protesta en contra de la reforma judicial en la Plaza de la Paz para que la gente conozca realmente la situación. En el acto coincidió la suma de estudiantes de la UG.

*Con información de Xóchitl Álvarez









