Tras haber recibido la constancia de presidenta electa, Claudia Sheinbaum fue arropada por la cúpula mayor de Morena (senadores, diputados y miembros de su equipo), y pidió tranquilidad a los trabajadores del Poder Judicial y empresarios nacionales y extranjeros al asegurar que la iniciativa de reforma a este poder va a fortalecer el Estado de derecho y combatirá la corrupción.

“Un mensaje a los trabajadores del Poder Judicial: se respetarán sus derechos laborales y su carrera. A los empresarios nacionales y extranjeros, estamos fortaleciendo el Estado de derecho para erradicar la corrupción, el nepotismo y el privilegio de algunos. No tienen que preocuparse, todo lo contrario, tendrán la garantía, ahora sí, de una verdadera independencia y autonomía del Poder Judicial”, aseguró.

En el Teatro Metropólitan, Sheinbaum, acompañada de su madre Annie Pardo Cemo y su esposo Jesús María Tarriba, respondió con abrazos, palabras de agradecimiento y se tomó fotos con legisladores y líderes morenistas.

Durante su discurso, aseguró que los legisladores están haciendo una propuesta que tome en cuenta los foros llevados a cabo para hacer la iniciativa para reformar el Poder Judicial, pero aclaró que la elección de ministros, magistrados y jueces, ya sea escalonada o por partes, “es un mandato popular”.

Añadió que les corresponderá a los próximos diputados y senadores electos aprobar las reformas que forman parte del “plan C” y que una vez más harán historia.

“A nuestros gobernadores les corresponderá aprobar en el corto plazo las reformas enviadas por el Presidente de la República. Será un Congreso que una vez más estará haciendo historia”.

Ante más de 3 mil personas, entre ellos Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad; Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional; Martí Batres, jefe de Gobierno; Ernestina Godoy, senadora electa y próxima consejera Jurídica, Sheinbaum Pardo subrayó que las mujeres pueden ser presidentas y llamó a que la nombren “presidenta, con a, porque lo que se nombra existe y lo que no se nombra no existe”.

“Con la designación como presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos que confirma nuestro triunfo tenemos la certeza de que, aunque nos quisieron borrar, no sabían que era cuestión de tiempo para que no sólo se reconociera a las mujeres, también reconocer que somos protagonistas de las grandes transformaciones y que las mujeres también podemos tomar el rumbo de la nación en nuestras manos y en nuestra mente”.

En ese sentido, la presidenta electa se comprometió a hacer un gobierno de territorio y “nunca nos someteremos a ningún poder que no sea el gobierno de México”.

Con voz entrecortada y con algunas pausas en su discurso para escuchar las porras de los asistentes, la exmandataria capitalina reconoció que tiene “una enorme” tarea, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador cerrará su ciclo, pero pidió a los morenistas que sigan unidos para el segundo piso de la transformación.

“Pero nos toca seguir unidos, seguir construyendo, porque nos debemos al pueblo de México”, aseguró al mencionar que va seguir los principios de Morena de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

En un mensaje de poco más de 40 minutos, destacó que no habrá un deslinde con el presidente Andrés Manuel López Obrador, “no lo voy a hacer, nunca”, y aseguró que “es el mejor presidente de la historia de México”.

Lo anterior causó que los morenistas lanzarán consignas como: “¡es un honor estar con Obrador!” y “¡presidenta, presidenta!”.