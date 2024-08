Después de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobara en lo general el dictamen de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), jueces y magistrados de los distintos estados de México continúan manifestando su inconformidad contra dicha reforma.

Los manifestantes advierten que la aprobación de esta reforma pone en riesgo la independencia del Poder Judicial, y afirman que mantendrán el paro de labores a nivel nacional en varias entidades. Sigue las ultimas noticias sobre las protestas contra la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lee también VIDEO Trabajadores protestan adentro de la Corte contra reforma judicial… y ministros suspenden sesión en apoyo

Protestas del PJF en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León. – Este martes en Nuevo León, volvieron a manifestarse en las calles y avenidas varios trabajadores del Poder Judicial, quienes se reunieron en el cruce de la Avenida Madero y Gonzalitos, en el municipio de Monterrey.

En su protesta pacífica reiteraron su rechazo a la iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual los jueces serían elegidos por elección popular.

Los inconformes señalaron que mantendrán su paro de labores, a excepción de los asuntos con carácter de urgencia, además de que algunos trabajadores se trasladaron a Ciudad de México para apoyar al personal de la capital del país.

Elegir fiscales por voto, propone rector de la Universidad de Guadalajara

El Poder Judicial en el país no está bien pero discutir sólo si los jueces y magistrados deben ser electos por voto popular no resuelve las cosas, pues reformar este Poder debe implicar muchas más cosas, como la autonomía real de las fiscalías, señaló el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva.

“Yo lo que pienso es que el Poder Judicial está mal, defenderlo a muerte así como que no toquen este Poder Judicial porque se van a acabar al país, pues no; de eso a que la mejor solución sea ir a los votos a los jueces, a lo mejor tampoco, pero tenemos que discutir como país de manera sensata. O sea, este Poder Judicial perdón, pero no está bien”, señaló.

Consideró que en lugar de discutir si los jueces o magistrados deben ser electos por voto popular, sería más pertinente debatir si eso es lo que debería pasar con los fiscales.

Lee también "No vamos a poder ganarles", reconocen trabajadores del Poder Judicial ante avance de reforma judicial

Elegir fiscales por voto, propone rector de la Universidad de Guadalajara. Foto: archivo / EL UNIVERSAL

“A mí me parece más pertinente un fiscal autónomo, electo por votación popular, y quitarle a los gobernantes el peso de la procuración de justicia para que se dediquen más a las calles y carreteras y poner entes especializados en la procuración de justicia”, dijo.

En su opinión es necesario y oportuno debatir sobre una reforma al Poder Judicial ya que en el país hay una impunidad que rebasa el 90% de los casos judicializados y la mayoría de la población no cree en que la justicia sea pronta ni expedita.

Finalmente indicó que la Universidad de Guadalajara no se ha pronunciado oficialmente respecto a la propuesta de reforma judicial que ha presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque entre los académicos de la UdeG hay distintas posturas al respecto.





*Con información de Marcela Perales y Raúl Torres









Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/cr