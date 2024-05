Hermosillo.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que aún se encuentra investigando el caso de abuso sexual de un alumno de cinco años contra una compañera de la misma edad, ocurrido en febrero del 2023 en una escuela particular.

Se trata del Liceo San Agustín donde celebraron a las madres con alcohol y 'strippers', suceso que se hizo viral e hizo recordar el oscuro incidente que ocurrió en el plantel Reforma hace 14 meses.

De acuerdo a Noelia Bernal, la madre de la menor, su hija que cursaba el tercer año de preescolar cuando fue abusada por su compañero en el salón de clases y en un castillo que era un área de juegos.

Tras la revelación de la menor, le confesó que le temía al agresor porque que la tenía amenazada con congelarla como Frozen, si decía algo.

La madre la llevó a hacer exámenes médicos, y le buscó ayuda psicológica.

Se dirigió a la escuela para hablar con los directivos, para que le facilitaran los videos de las cámaras, acudió al DIF Sonora, a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), y a otras instancias de gobierno, pero al ver que no avanzaba su caso interpuso una denuncia ante la Fiscalía del Estado.

En un grupo de chat pidió apoyo a las madres de familia para hacer una huelga afuera de la escuela y puso el nombre del menor, por lo que fue denunciada por la madre del niño y ahora está vinculada a proceso; tiene que pagar terapias psicológicas a la señora quien además le exige una disculpa pública ante todos los medios de comunicación por haber mencionado el nombre del menor.

"Lo que es la ley, que pronto se movió hacia mi persona la infracción que cometí y lo de mi hija quedó atrás, no caminó siempre dándome largas, haciéndome perder el tiempo, buscando justicia en mil lugares".

Noelia Bernal comentó a EL UNIVERSAL que por error y desconocimiento de la ley hizo público el nombre del menor pero está consciente que eso no la exime de responsabilidad.

Llorando ha pedido en varias ocasiones ayuda al gobernador del estado Alfonso Durazo, ha ido a Palacio de Gobierno, pero de la puerta principal no pasa, la regresan, le dicen que no es ahí donde se resuelve su caso. Eso ya lo sabe, pero quiere que pida a las instancias que resuelvan y hagan justicia a una niña sonorense.

"Llevo cinco audiencias, dos jueces y dos ministerios públicos”

La primera juez, Angélica Fernández, dijo que no vinculó a proceso porque la niña de cinco años no da una cronología de tiempo, de cómo sucedieron los hechos.

La segunda juez, Julissa López Arellanes, porque no presentó una bitácora escolar para saber si la maestra, directora y subdirectora en ese tiempo estaban laborando en las instalaciones del plantel.

La madre agraviada reprocha que la juez debió pedírselo al plantel porque ella no tiene forma de tener esa bitácora, pero además la escuela no la llevaba a cabo, por lo que no existe.

Tiene cinco semanas pidiéndole a la Fiscalía del Estado una audiencia para los dos imputados que le hacen falta que es el dueño del colegio y la maestra; "estamos en tiempo de apelación por otros dos imputados que es la directora y la coordinadora, pero le sacaron de escena a la maestra y al dueño del colegio".

"Estoy cansada, me tienen dañada físicamente, emocionalmente, psicológicamente, es mucho lo que están haciendo conmigo y con mi niña", expresó Noelia Bernal quien advierte que no parará hasta lograr que se haga justicia a su pequeña hija.

Para Noelia, justicia es lo que la ley observe. Pero cree que se podría inhabilitar al colegio por algún tiempo o ser amonestado por la SEC; o actuar sobre las cédulas de la maestra y coordinadora.

Considera que los padres del menor no tienen la culpa, ambos son niños muy pequeños, la escuela cometió un descuido muy grande hacia los dos niños, "pues uno los entrega a la escuela y confía en que son cuidados", externó.

El caso, ante Tribunal de Alzada

Al respecto, la Fiscalía de Sonora informó que "se encuentra investigando un incidente en un colegio privado de Hermosillo, donde una menor de 5 años fue afectada por un percance con un compañero de la misma edad, apuntando a una posible omisión de cuidado por parte del personal docente y directivo".

La denuncia inicial fue interpuesta por la madre de la afectada el 20 de mayo de 2023, tras la cual se han llevado a cabo peritajes y recolección de testimonios para esclarecer los hechos.

En una audiencia inicial el 30 de octubre de 2023, se decidió no vincular a proceso a los acusados, decisión que la Fiscalía ha apelado para garantizar el respeto a los derechos humanos de la víctima.

El caso se encuentra ahora en manos de un Tribunal de Alzada para su resolución.

La ley mexicana establece que menores de 12 años no pueden ser sometidos a procesos penales, aplicándose en su lugar medidas de asistencia social.

La Fiscalía explora las responsabilidades del personal del colegio por posible maltrato infantil por omisión y se comprometió a mantener informada a la comunidad sobre los avances del caso y reitera su compromiso con la justicia y el bienestar de las víctimas.









