Ciudad de México.- La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó en relación a los supuestos hechos de violencia narrados en redes sociales por parte del ex titular del Ejecutivo Estatal, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aún no se ha presentado denuncia de los hechos.

“Con independencia del sesgo político que se pretenda dar a los sucesos acontecidos el pasado martes, resulta de la más alta relevancia para el Estado preservar, salvaguardar y garantizar la integridad de un menor de edad, cuya protección constituye un pilar fundamental en la gestión humanista del Gobernador Américo Villarreal Anaya”, indica el comunicado oficial.

Y se añade: “en cumplimiento a la instrucción del Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, se procedió a poner en conocimiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado el informe presentado ante la Secretaría de Seguridad Pública, relacionado con la presunta participación de uno de los hijos del ex gobernador en hechos con apariencia de delito suscitados el pasado 3 de septiembre, a fin de que se proceda conforme marca la ley”.

La Vocería afirma que corresponderá a la instancia investigadora realizar las diligencias pertinentes, a fin de esclarecer las circunstancias en que se produjeron los presuntos acontecimientos, “especialmente, las razones que expliquen la presencia de un menor de edad no acompañado por sus padres en una brecha situada entre la carretera Aldama-Soto La Marina, alrededor de las 19:00 horas y a cargo solamente de personas que se ostentaban como “escoltas” colocándolo en una eventual condición de exposición”.

El comunicado hace mención que, “antes de concluir su mandato, el ex Gobernador se “auto adscribió” más de 30 escoltas, quienes a juicio de esta administración estatal no resultan idóneos para el desempeño de dicha función pues carecen de la validación de competencias y exámenes de control y confianza respectivos; no obstante, el ex titular del Ejecutivo obtuvo una suspensión de Amparo, por el cual solicitó que no fueran sustituidos o remplazados por personal distinto al que había sido seleccionado por él”.

Y agrega: “Este hecho resulta particularmente trascendente pues de la narración de los hechos se deduce que el cuidado del menor en cuestión se dejó a cargo de personas no calificadas para desempeñar una función de esta naturaleza”. La Vocería reitera que estos hechos deberán esclarecerse a partir de las denuncias y declaraciones correspondientes, “reiterando la absoluta convicción del Gobernador Américo Villarreal Anaya de ponderar en todo momento la tutela del interés superior del menor, lamentablemente involucrado estas circunstancias”.

Abogado de García Cabeza de Vaca presenta denuncia

Por la noche de este jueves, el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca informó que ya fue presentada ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas la denuncia sobre los hechos.

En sus cuentas de redes sociales dijo lo siguiente: “para que se investigue y esclarezca el hecho del martes 3 de septiembre donde uno de mis hijos fue interceptado por hombres armados en la carretera Aldama-Soto la Marina”.

Este jueves fue presentada ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas la denuncia para que se investigue y esclarezca el hecho del martes 3 de septiembre donde uno de mis hijos fue interceptado por hombres armados en la carretera Aldama-Soto la Marina.



Lamentó que, “desde gobierno del estado nuevamente traten de seguir minimizando la gravedad de este lamentable hecho con argumentos ajenos a lo ocurrido”.

Y añadió: “Confiamos en el pronto esclarecimiento de este condenable hecho”.

Según el documento que subió, la denuncia fue presentada por Javier Coello Zuarth en calidad de apoderado legal de García Cabeza de Vaca.

Tiene sello de recibido por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, con fecha 5 de septiembre del 2025.





