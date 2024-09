Con un suspiro de angustia, el alcalde electo de Rio Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, aseguró que percibe que no saldrán nada bien con la administración que está por concluir su período, por lo que estarán atentos a lo que arroje el proceso de entrega-recepción.

"Mi intención es ser lo más transparente posible, no sé cómo vamos a quedar en cuestión de finanzas porque no tengo datos a la mano", dijo.

Aunque reconoce que enfrentará un difícil reto para sacar adelante a Río Bravo, sobre todo en el tema de seguridad, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, alcalde electo de éste municipio, aseguró que está pugnando para instalar un retén en Palo Blanco que es punto neurálgico donde se registran balaceras y roban autos.

"Es urgente porque después de las 10 de la noche la gente no quiere pasar por esa zona ya que está tremenda la inseguridad. Solicitamos al Ejército Mexicano el apoyo, estamos por solicitarlo al Gobierno del Estado, también para instalar uno por el lado de la Brecha 109 por la carretera a Valle Hermoso".

El alcalde electo destacó que pese a que existe vigilancia y recorridos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), continuamente se registran hechos de inseguridad.

"Hay mucho que hacer por Rio Bravo porque está olvidado, hay una estructura que reparar, las calles están destruidas, la recolección de basura, todo lo básico, es un reto grande pero es lo básico, si no haces eso como alcalde, entonces a qué vas".

Respecto al tema de que la Comisión Municipal de Agua Potable pueda ser estatal, destacó que lucharán para que sea el municipio quien dirija al organismo operador del agua.

"De alguna manera se violenta el derecho municipal, no creo que a nadie le importe más que a los municipios, tenemos todo tipo de problemas, no he hablado directamente con el Gobernador, pero con algunas gentes del Gobierno del Estado si, vamos a ver qué pasa".

— ¿Podrían interponer un amparo?-, se le cuestionó.

— "Sino desaparece la Suprema Corte sí".

Somos un municipio dormitorio para nuestra desgracia vamos a tratar de tener industria ligera que son talleres de manufactura que le sirvan a la industria de Reynosa y Matamoros para mejorar el tema de empleo porque difícilmente vamos a ser un parque industrial.

