Hombres armados despojan de su celular a periodista durante transmisión en vivo en Sonora

Hermosillo.- El periodista Jesús Manuel Loroña transmitía en vivo para la página de Facebook Radio La Kallejera by Noticias Río Altar sobre hechos violentos ocurridos en las últimas horas, cuando hombres armados lo despojaron del teléfono celular.

“Los que me han venido a buscar y preguntar por mí a mi familia, me encuentro bien, en un lugar seguro, sólo perdí mi dispositivo móvil en la transmisión en vivo que me encontraba transmitiendo de los lamentables hechos que pasaron en Altar esta mañana, gracias por mortificarse”, publicó.

En la transmisión en vivo, el periodista narraba los dos primeros ataques armados ocurridos en esa región, con saldo de dos personas muertas. Dijo que estaba ubicado en la carretera interestatal que conduce al municipio de Oquitoa.

“Ya se encuentran los peritos de la Fiscalía en el lugar, recabando los datos necesarios de esta ejecución”, expresó.

Pedía a la población tomar precauciones y permanecer en sus hogares.



A pocos metros donde estaba transmitiendo el periodista, unidades policiacas y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) tenían bloqueada la carretera, y por un camino alterno, frente a los elementos de seguridad, pasaron dos vehículos, uno tipo sedán negro y una camioneta pick up, color blanca.

En la transmisión solo se escucha que un hombre le exige: “dame el teléfono”.

Medios locales han informado que esta mañana se han registrado cuatro ejecuciones, producto de enfrentamientos entre integrantes de una misma banda delictiva.

La población se mantiene en alerta, algunos comercios cerraron sus puertas y las escuelas mantuvieron a los alumnos dentro de las aulas por su seguridad.

Las autoridades aún no han emitido información sobre los hechos violentos en la región del desierto.

Incluso en las últimas 48 horas, en el municipio de Caborca, se reportan inmuebles dañados por impactos de bala, y al menos 5 domicilios incendiados.

