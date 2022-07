Hallan a una de las 2 niñas desaparecidas que escaparon de un albergue del DIF en Acapulco

Chilpancingo.- Una de las dos niñas que se escaparon del albergue La Villa de las niñas, del DIF-Acapulco, fue hallada tras seis días de haber estado desaparecida.



En un comunicado, el DIF-Acapulco informó que la niña Jade Brisai, de 11 años, fue localizada en la colonia Jardín Azteca en el poniente del puerto.



Sobre la otra menor, la dependencia dijo que continuaba la operación para su búsqueda.

Jade Brisai y Adriana, adolescentes de 11 y 15 años de edad, desaparecieron el pasado 9 de julio. Ambas eran resguardadas en el albergue La Villa de las niñas del DIF-Acapulco.



En septiembre del 2021, Jade y Adriana llegaron a La Villa de las niñas como parte de una medida cautelar que impuso el Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, por las violencias que sufrían las menores.



La última vez que fueron vistas fue en La Villa de las niñas. El presidente del patronato del DIF-Acapulco, Fernando Solano Ramírez, aseguró que las dos menores se escaparon del albergue.



Solano Ramírez informó que alrededor de las 7:30 de la mañana del sábado, las menores escaparon del albergue. Indicó que pudieron escapar por una de las mallas ciclónicas que están sobre la barda perimetral.



El funcionario explicó que en la revisión que realizaron una parte de la malla está rota.



La noche del sábado, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió la alerta Amber para su localización.



Fuentes de la FGE informaron que el martes pasado que las dos menores continuaban sin ser localizadas.



Por su parte, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, desde que se supo de la desaparición de las dos menores se deslindó.



López Rodríguez dijo que quien debe de responder por las menores es Solano Ramírez, el presidente del patronato del DIF Acapulco, como si fuera una dependencia independiente a su gobierno.

“Las niñas a esa edad se brincan rapidito, no tengo el dato de cuando llegaron (al albergue) y es el presidente del patronato (del DIF) el que tiene que responder”, dijo López Rodríguez.



Lo que no ha dicho la alcaldesa es si habrá sanción contra los responsables del albergue y el presidente del patronato del DIF.



La fiscalía tampoco ha informado si en la investigación que realiza por la desaparición están incluidos los funcionarios del ayuntamiento de Acapulco por el descuido.



De acuerdo a la información alojada en el sitio web de la FGE en este año la dependencia ha publicado 57 veces la Alerta Amber por la desaparición de menores de edad.



De estas, 45 alertas fueron emitidas por la desaparición de una niña o adolescente mientras que 12 por un niño o adolescente.



Del total de las alertas, 14 están activas, es decir continúan 13 son niñas y un niño siguen desaparecidos.



Sin embargo, pueden ser más, porque el registro en el portal de la FGE está actualizado hasta el 27 de junio, además de que en la página de Facebook que dispuso la dependencia para las alertas, la información no coincide con la que ofrece el sitio web.

a/cmr